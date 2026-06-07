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Με σουτ του Εσπόζιτο η Ιταλία άνοιξε το σκορ στο Παγκρήτιο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Ιταλία κατάφερε να ανοίξει το σκορ απέναντι στην Εθνική μας με σουτ του Εσπόζιτο που κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Βλαχοδήμου στο 18ο λεπτό.

 

Με σουτ του Εσπόζιτο η Ιταλία άνοιξε το σκορ στο Παγκρήτιο (vid)