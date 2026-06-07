Με σουτ του Εσπόζιτο η Ιταλία άνοιξε το σκορ στο Παγκρήτιο (vid)

Η Ιταλία κατάφερε να ανοίξει το σκορ απέναντι στην Εθνική μας με σουτ του Εσπόζιτο που κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Βλαχοδήμου στο 18ο λεπτό.