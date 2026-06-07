Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Με σουτ του Εσπόζιτο η Ιταλία άνοιξε το σκορ στο Παγκρήτιο (vid) 07-06-2026 22:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα Ιταλία 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Ιταλία κατάφερε να ανοίξει το σκορ απέναντι στην Εθνική μας με σουτ του Εσπόζιτο που κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Βλαχοδήμου στο 18ο λεπτό. Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Λέτε αυτός να αποδειχθεί η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού; menshouse.gr Aπλά υπέροχη: Χριστίνα Ορφανίδου, ευχαριστούμε… (Pics) instanews.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Ούτε φούρνος, ούτε κλιματιστικό: Η συσκευή που φουσκώνει το λογαριασμό μας, καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία instanews.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Τα δεδομένα με Γιαννούλη - Λιβάι Γκαρσία και την έξυπνη βόμβα του Πάνου Κατσέρη της Λοριάν menshouse.gr Με σουτ του Εσπόζιτο η Ιταλία άνοιξε το σκορ στο Παγκρήτιο (vid) SHARE