Ξεκάθαρο μήνυμα της Μπάγερν στη Ρεάλ και στον Πέρεθ: «Ο Ολίσε δεν πωλείται»

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου, σχετικά με τα σενάρια που συνδέουν τον Ολίσε με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ανέφεραν ότι οι Μαδριλένοι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του 24χρονου Γάλλου εξτρέμ. Ωστόσο, η απάντηση από το Μόναχο ήταν άμεση και απόλυτη.

Ο Χάινερ ξεκαθάρισε πως η Μπάγερν δεν έχει καμία πρόθεση να συζητήσει την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, στέλνοντας μάλιστα προσωπικό μήνυμα προς τον πρόεδρο της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ.

«Ο Ολίσε είναι ποδοσφαιριστής της Μπάγερν και δεσμεύεται με μακροχρόνιο συμβόλαιο. Δεν είμαστε ένας σύλλογος που του αρέσει να πουλά τους κορυφαίους παίκτες του. Αν ο Φλορεντίνο Πέρεθ σκέφτεται να στείλει πρόταση, καλύτερα να μην κάνει καν τον κόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας των πρωταθλητών Γερμανίας.

Έτσι, τουλάχιστον για την ώρα, η πόρτα της Μπάγερν προς τη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει ερμητικά κλειστή όσον αφορά την περίπτωση του Μάικλ Ολίσε.