Queen's: Mε την υπερασπίστρια η Σάκκαρη!

Πολύ δύσκολη αποστολή θα έχει η Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα της στο Queen's (8-14/6), καθώς έπεσε πάνω στην Τατιάνα Μαρία!

Στην περσινή νικήτρια του HSBC Championships (WTA 500), δηλαδή, που δεν πήρε wild card από τους διοργανωτές και αναγκάστηκε να παλέψει στα προκριματικά της διοργάνωσης. Και τα κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό.

Η 38χρονη Γερμανίδα (Νο.54) είναι εξαιρετική στο γρασίδι και, μάλιστα, είχε νικήσει τη Μαρία πριν από τέσσερα χρόνια στο Wimbledon.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, πάντως, προηγείται στο head to head με 3-2, έχοντας κερδίσει τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους στο US Open το 2022 και το 2025.

Η Τατιάνα, από την πλευρά της, είχε πάρει τη νίκη και στην πρώτη τους συνάντηση στο Μεξικό το 2014.

Ο αγώνας θα γίνει την Τρίτη (9/6) ή την Τετάρτη (10/6) και η νικήτρια θα παίξει στη φάση των «16» με την Έλενα Ριμπάκινα, που είναι και επικεφαλής του ταμπλό.