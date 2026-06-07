Στην κορυφή του Thessaloniki Grand Slam Ντάλλας και Χατζηνικολάου

Το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο σε τουρνουά Masters που διεξήχθη σε πλατεία κατέκτησαν στην Αριστοτέλους ο Σταύρος Ντάλλας με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έφτασαν μέχρι το πρώτο σκαλί του βάθρου στο Thessaloniki Grand Slam χωρίς να χάσουν σετ και ξεκίνησαν με το δεξί τη προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον τίτλο που κατέκτησαν πέρυσι.

Στον τελικό, με τον κόσμο να έχει πλημμυρίσει την πλατεία Αριστοτέλους επικράτησαν του Θοδωρή Παπαδημητρίου και του Παναγιώτη Ιωαννίδη με 2-0 (21-17, 21-14) σετ.

Ο Δημήτρης Χατζινικολάου δήλωσε: «Ήρθαμε εδώ με σκοπό να φτάσουμε σε έναν τελικό γιατί θα ήταν και η πρώτη μας φορά σε πλατεία. Οι παραδόσεις είναι για να σπάμε και βρεθήκαμε για πρώτη φορά σε έναν τελικό στη Θεσσαλονίκη και φτάσαμε στην κατάκτηση του τουρνουά. Στοχεύουμε στην κατάκτηση του πανελληνίου πρωταθλήματος και καλώς εχόντων των πραγμάτων θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλό στα διεθνή τουρνουά που θα βρεθούμε».

Ο Σταύρος Ντάλλας δήλωσε: «Είναι ωραίο να αγωνίζεσαι στον τελικό στην Αριστοτέλους. Είχαμε πολλά τουρνουά εδώ και ποτέ δεν φτάναμε στον τελικό. Ήταν χαρά μας να το ζήσουμε από μέσα και να το κατακτήσουμε. Ο τελικός ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αγωνιστήκαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Εμείς ήμασταν πολύ έτοιμοι, ξεκινήσαμε τη σεζόν νωρίς και ήμασταν έτοιμοι. Θέλουμε να δώσουμε και πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που έλλειπαν από το τουρνουά λόγω διεθνών υποχρεώσεων. Δώσανε τον καλύτερο τους εαυτό στο nations cup για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας και τους αξίζουν συγχαρητήρια».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης 2-1 (14-21, 21-18, 15-09)

Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος – Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα 0-2 (17-21, 20-22)

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα 2-0 (21-16, 21-10)

Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης – Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος 0-2 (17-21, 19-21)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος 2-0 (21-14, 21-18)

Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Γιώργος Μονιάκης/Γιώργος Πασχαλέρης 2-0 (21-14, 21-17)

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου 0-2 (20-22, 22-24)

Γιώργος Μονιάκης/Γιώργος Πασχαλέρης – Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος 2-0 (21-14, 21-19)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα – Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος 0-2 (19-21, 15-21)

Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος 2-1 (20-22, 21-16, 15-13)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου 2-1 (19-21, 21-12, 15-11)

Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος 2-0 (21-13, 21-17)

ΤΕΛΙΚΟΣ