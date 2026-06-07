Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε τόξο και μαχαίρια στο σπίτι του στο Αίγιο

Αγκαλιά με βαλλίστρα και μαχαίρια κοιμόταν ο δολοφόνος της Αυστραλίας, Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή (07/06/2026) στο Αίγιο.

Συγκεκριμένα στην έρευνα των Αρχών στο σπίτι του δολοφόνου της Αυστραλίας Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αίγιο, βρέθηκαν τόξο με πέντε βέλη, 2 μαχαίρια, laptop, στικάκι usb καθώς και 13 κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα συνελήφθησαν ακόμη δυο άτομα για υπόθαλψη εγκληματία. Πρόκειται για τον πατέρα και τη σύντροφο του 55χρονου καταζητούμενου από την Iντερπόλ που συνελήφθη στο Αίγιο και ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999.

Οι δύο συλληφθέντες, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, βρίσκονταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά την διάρκεια του ελέγχου της αστυνομίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει τα εξής: «Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνελήφθη στην Αχαΐα διεθνώς καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία. Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη εγκληματία.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Αχαΐας, 56χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οποία ο καταζητούμενος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Για τον εντοπισμό του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, ύστερα από συστηματικές αναζητήσεις, ελέγχους και έρευνες, κατόρθωσε να εξακριβώσει τα πραγματικά στοιχεία του και να τον εντοπίσει.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες σήμερα (07-06-2026), ο 56χρονος εντοπίστηκε να κινείται με όχημα μαζί με άνδρα ηλικίας 86 ετών και γυναίκα ηλικίας 47 ετών. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο δήλωσε ψευδή στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του και ανέφερε ότι δεν έφερε μαζί του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ισχυρισμός που υποστήριξαν και οι δύο συνεπιβάτες του οχήματος.

Ακολούθησε εξακρίβωση των στοιχείων του μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για το πρόσωπο που αναζητούνταν διεθνώς.

Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 56χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τόξο με 5 βέλη, 2 μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, συσκευές αποθήκευσης usb stick, καθώς και 13 κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol.

Επιπλέον, ο 86χρονος και η 47χρονη συνελήφθησαν και κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Το λάθος που οδήγησε στη σύλληψή του

Από το Σίδνεϊ το 1999 έως το Άλσος Αιγιάλειας το 2026, η υπόθεση του 56χρονου Ελληνοαυστραλού που συνελήφθη στην Αχαΐα κλείνει ένα από τα μακροβιότερα κεφάλαια φυγής καταζητούμενου στην πρόσφατη αστυνομική ιστορία.

Το καθοριστικό λάθος που οδήγησε στη σύλληψή του αποδείχθηκε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, απλό αλλά μοιραίο: όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο έξω από την οικία του, επιχείρησε να δώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Ωστόσο, οι αρχές είχαν ήδη στη διάθεσή τους κρίσιμες πληροφορίες για την πραγματική του ταυτότητα και δεν πείστηκαν από τον ισχυρισμό του.

Μετά από στοχευμένες ερωτήσεις και περαιτέρω διερεύνηση, ο καταζητούμενος φέρεται τελικά να παραδέχθηκε ότι είναι ο άνδρας που αναζητούνταν από τις αυστραλιανές αρχές εδώ και περίπου 27 χρόνια. Έτσι, έλαβε τέλος μια μακροχρόνια φυγή που απασχολούσε διεθνείς αστυνομικές υπηρεσίες επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Τριήμερη παρακολούθηση πριν την επιχείρηση

Η σύλληψη δεν προέκυψε τυχαία, καθώς οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούσαν συστηματικά την υπόθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο διάστημα, η επιτήρηση είχε ενταθεί σημαντικά, με αστυνομικούς να βρίσκονται για τρία συνεχόμενα 24ωρα έξω από την κατοικία του, αναμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να παρέμβουν.

Η ευκαιρία δόθηκε όταν ο 56χρονος εξήλθε από την οικία του, παρουσία του πατέρα του και της συντρόφου του. Τότε οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην άμεση επέμβαση και στη σύλληψή του, χωρίς να του επιτρέψουν να επιστρέψει ελεύθερος στην κατοικία του.

Η ζωή του «Αντώνη Τζίμα» στον Αίγιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος είχε διαμορφώσει μια νέα καθημερινότητα στην περιοχή της Αιγιάλειας, όπου φέρεται να ζούσε με ψευδή στοιχεία ταυτότητας, χρησιμοποιώντας το όνομα «Αντώνης Τζίμας». Είχε εγκατασταθεί στο Άλσος Αιγιάλειας και παρουσιαζόταν ως απλός κάτοικος της περιοχής.

Το σπίτι του, όπως περιγράφεται από αστυνομικές πηγές, διέθετε αυξημένα μέτρα απομόνωσης, με υψηλή περίφραξη και παρουσία σκύλων φύλαξης, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την προσέγγιση τρίτων. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο χρήσης επιπλέον πλαστών εγγράφων ταυτοποίησης κατά τη διάρκεια των ετών που διέμενε στην Ελλάδα.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αιχμηρά αντικείμενα, καθώς και μια βαλίστρα, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για τυχόν επιπλέον ευρήματα ή στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Το έγκλημα που τον οδήγησε στη φυγή

Η υπόθεση ανάγεται στο 1999, όταν ο ομογενής Γιώργος Γιαννόπουλος έχασε τη ζωή του στο Σίδνεϊ, επιχειρώντας να παρέμβει σε βίαιη συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να του κατάφερε θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αυστραλιανή αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης άμεσα μετά το περιστατικό, ωστόσο ο φερόμενος δράστης είχε ήδη εγκαταλείψει τη χώρα, διαφεύγοντας της σύλληψης για δεκαετίες.

Οι επόμενες δικαστικές διαδικασίες

Ο 56χρονος κρατείται πλέον από τις αστυνομικές αρχές και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών.

Παράλληλα, δρομολογούνται οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία, όπου και θα κριθεί εκ νέου η υπόθεση για το έγκλημα του 1999.

Η σύλληψή του σηματοδοτεί το τέλος μιας πολύχρονης φυγής που εκτεινόταν σε τρεις δεκαετίες και δύο ηπείρους.

Πηγή: newsit.gr