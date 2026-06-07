«Πραγματικό το ενδιαφέρον του Αντετοκούνμπο για τους Σέλτικς»

Οι Μπόστον Σέλτικς έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με τον Σαμ Άμικ.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο παραμένει ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο ΝΒΑ. Ο Έλληνας αστέρας είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς και πολλές ομάδες ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Μεταξύ άλλων, οι Μπόστον Σέλτικς παρακολουθούν την περίπτωσή του και ο «Greek Freak» βλέπει θετικά αυτή την προοπτική. Πιο συγκεκριμένα, ο Σαμ Άμικ ανέφερε πως το ενδιαφέρον του Αντετοκούνμπο για τους Κέλτες είναι πραγματικό.

Ο γνωστός δημοσιογράφος υπογράμμισε πως τρέφει μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπο του Τζο Μαζούλα και την ίδια ώρα εκτιμάει το ρόστερ της ομάδας.