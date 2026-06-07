Ιτούδης μετά τον βομβαρδισμό: «Αυτό ξεπερνά το μπάσκετ, όλοι τηλεφωνούν στους αγαπημένους τους»

Ο Δημήτρης Ιτούδης προχώρησε σε δηλώσεις λίγο μετά την διακοπή της αναμέτρησης της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Χάποελ Ιερουσαλήμ λόγω του νέου βομβαρδισμού.

Το Ισραήλ δέχθηκε βομβαρδισμό από το Ιράν, κάτι που οδήγησε σε διακοπή του ημιτελικού ανάμεσα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Λίγο μετά τις σοκαριστικές εξελίξεις, ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε σε Μέσα του Ισραήλ και τόνισε πως αυτό που γίνεται είναι κάτι μεγαλύτερο από το μπάσκετ.

«Όλοι αυτή τη στιγμή τηλεφωνούν στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η κατάσταση τώρα. Μας είπαν ότι ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί, γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ. Μας είπαν ότι η Ιερουσαλήμ ήδη ετοιμάζεται να αποχωρήσει, αυτές είναι οι πληροφορίες που μου έδωσαν.

Αυτό ξεπερνά το μπάσκετ, πρέπει να καταλάβετε ότι η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Εκκένωσαν το γήπεδο, οπότε το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρωθεί ο αγώνας και να δούμε τι θα συμβεί. Θέλουμε να τελειώσουμε το παιχνίδι, προφανώς. Όλοι είδαν ότι ήμασταν καλοί σε αυτό το ματς, είχαμε προβάδισμα 10 πόντων στην τελευταία περίοδο. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα, αλλά όπως είπα, αυτό είναι κάτι περισσότερο από μπάσκετ» ανέφερε.