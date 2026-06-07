Κομπόλι: «Πρέπει να είμαι περήφανος»

Ο Φλάβιο Κομπόλι δεν θα αφήσει την ήττα στον τελικό του Roland Garros να «χαλάσει» την υπέροχη εικόνα του στις δύο εβδομάδες της διοργάνωσης. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να συγχαρώ τον Σάσα για αυτόν τον τίτλο, είπε ο 24χρονος Ιταλός στη συνέντευξη τύπου. «Πιστεύω ότι τον άξιζε. Πιστεύω επίσης ότι σήμερα, στο τέλος του αγώνα, τον άξιζε περισσότερο από εμένα. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και τον εαυτό μου για όσα κατάφερα αυτές τις δύο εβδομάδες. Ποτέ στη ζωή μου δεν περίμενα ένα τέτοιο αποτέλεσμα και είμαι πραγματικά πολύ περήφανος για τον εαυτό μου. Τώρα θέλω απλώς να χαμογελάσω, να απολαύσω τη βραδιά με τους φίλους μου και με τους ανθρώπους που αγαπώ. Εξάλλου, ήταν ένας τελικός Grand Slam και νομίζω ότι κανείς σε αυτή την αίθουσα δεν περίμενε πολλά από εμένα. Γι’ αυτό πρέπει να είμαι περήφανος για τον εαυτό μου και να συνεχίσω να προσπαθώ, να προσπαθώ και να προσπαθώ ξανά».

Αφού πρώτα παραδέχτηκε ότι δεν ήταν σε καλή σωματική κατάσταση στο πέμπτο σετ ανέφερε: «Ο Σάσα άξιζε τον τίτλο γιατί βρίσκεται εδώ και δέκα χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο και έχει πετύχει πολλά σπουδαία αποτελέσματα. Πιστεύω ότι αξίζει έναν τίτλο Grand Slam για όσα έχει καταφέρει στην καριέρα του. Σήμερα ένιωσα λίγη πίεση, ίσως περισσότερη από εκείνον. Παρ’ όλα αυτά, είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που αγωνίστηκα στον πρώτο τελικό Grand Slam της καριέρας μου. Δεν είναι ποτέ εύκολο να παίζεις για πρώτη φορά σε μια τέτοια σκηνή, σε αγώνες αυτού του επιπέδου. Εννοώ ότι είπα πως το άξιζε περισσότερο από εμένα επειδή, φυσικά, κέρδισε, αλλά και εξαιτίας όσων έχει πετύχει συνολικά στην καριέρα του».