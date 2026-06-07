Περίπατο για Φλορεντίνο Πέρεθ δείχνουν τα exit-polls

Ισχυρό προβάδισμα διατηρεί ο Φλορεντίνο Πέρεθ στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MARCA.

Για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, οι «Μερένγκες» καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο υποψηφίους για την προεδρία του συλλόγου, με τον νυν ισχυρό άνδρα του κλαμπ να αντιμετωπίζει τον επιχειρηματία Ενρίκε Ρικέλμε.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της δημοσκόπησης στις 20:00, ο Πέρεθ συγκεντρώνει ποσοστό 65,95%, ενώ ο Ρικέλμε ακολουθεί με 34,05%. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, τα ποσοστά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, δείχνοντας ξεκάθαρη τάση υπέρ του επί χρόνια προέδρου της Ρεάλ.

Παράλληλα, η συμμετοχή των μελών κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Όπως ανακοίνωσε η εκλογική επιτροπή του συλλόγου, μέχρι τις 17:00 είχαν ψηφίσει 23.593 socios, αριθμός που αντιστοιχεί στο 31,37% των μελών με δικαίωμα ψήφου.

Οι κάλπες έκλεισαν στις 20:00 τοπική ώρα και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην επίσημη καταμέτρηση, η οποία θα αναδείξει τον πρόεδρο που θα οδηγήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στα επόμενα χρόνια. Οι πρώτες ενδείξεις, πάντως, δείχνουν πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ βρίσκεται πολύ κοντά σε μία ακόμη εκλογική νίκη.