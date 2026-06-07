Βόμβα Αλαφούζου αλλάζει το τηλεοπτικό πεδίο: Φτιάχνει δική του πλατφόρμα, στο PAO TV οι αγώνες του Παναθηναϊκού!

Το SDNA αποκαλύπτει τι γίνεται στην επόμενη μέρα με τα τηλεοπτικά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός - και όχι μόνο.

Αλλάζει εκ βάθρων το τηλεοπτικό status quo χάρη στον Παναθηναϊκό, που περνάει σε μια άλλη τηλεοπτική εποχή. Ο Γιάννης Αλαφούζος πήρε πρωτοβουλία, κοιτώντας το συμφέρον (και το ταμείο) της ΠΑΕ και «απαντά» στην Percapita δημιουργώντας πρακτικά έναν αντίπαλο δέος. Μια νέα τηλεοπτική πλατφόρμα με πολλά κανάλια. Ανάμεσά τους και το PAO TV!

Το project δεν είναι απλά σε επίπεδο συζητήσεων, αλλά υλοποίησης! Έχουν γίνει ήδη σοβαρές κινήσεις και οι εντός αγώνες του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν στη Super League θα μεταδίδονται από το δικό του κανάλι, το PAO TV. Το αυτόνομο κανάλι θα είναι συνδρομητικό και στόχος είναι να ανέβει και στις άλλες πλατφόρμες (Nova, Cosmote TV, Vodafone). Και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολύ προσιτά πακέτα για τον μέσο φίλο της ομάδας.

Στη νέα πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί, το κανάλι του Παναθηναϊκού δεν θα είναι το μόνο, αλλά δημιουργούνται κι άλλα κανάλια ώστε να «ανέβουν» εκεί και το περιεχόμενο να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Με πολλές εκπλήξεις που αυτή τη στιγμή «ψήνονται».

Λόγοι και αιτίες της απόφασης

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός πάει ουσιαστικά απέναντι στην Percapita, η οποία είναι συμφερόντων Γιάννη Βαρδινογιάννη, Βαγγέλη Μαρινάκη και Ντράγκαν Σόλακ.

Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2025, σχεδόν όλες οι ΠΑΕ της Super League είχαν παραχωρήσει τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα στην Percapita με 3ετή και 4ετή συμβόλαια - κι αυτή με τη σειρά της τα εκχώρησε σε Cosmote TV και Nova. Όλες πλην Παναθηναϊκού, όπως είχε αποκαλύψει το SDNA ένα χρόνο πριν.

Μία από τις κύριες αιτίες της πρωτοβουλίας Αλαφούζου να χαράξει τον δικό του, παναθηναϊκό δρόμο είναι και η τεράστια διαφορά στα ετήσια συμβόλαια. Ο Ολυμπιακός λαμβάνει 16 εκατ. ευρώ τον χρόνο και ο Παναθηναϊκός 10 και δεν γίνεται σε δύο παρόμοια, μεγάλα μεγέθη του ελληνικού ποδοσφαίρου να υπάρχει τέτοια χαώδης οικονομική διαφορά. Ειδικά όταν οι αριθμοί των συνδρομητών μέσα από μετρήσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα σε κόκκινους και πράσινους.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, η οικονομική απόκλιση παρά τις συζητήσεις μηνών παρέμεινε αγεφύρωτη και ο Αλαφούζος (που έχει την τεχνογνωσία και την υλικοτεχνική υποδομή λόγω ΣΚΑΙ) αποφάσισε να κλείσει την πόρτα στην Cosmote.

Συνάμα, στην ΠΑΕ είχαν εκνευριστεί τα τελευταία χρόνια από τις περιγραφές της Cosmote TV κατά τη διάρκεια της σεζόν - και ειδικότερα στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εξ ου και στο κανάλι του Παναθηναϊκού θα υπάρχουν φυσικά οι δικοί του σπίκερ. Και μια μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα που θα καλύπτει τους αγώνες της ΠΑΕ στη Super League, συν τα φιλικά και τα προκριματικά στο Conference League.

Όλα αυτά χωρίς να υπολογίζουμε εκπομπές και άλλα τηλεοπτικά projects που έρχονται.

Το διακύβευμα

Εν κατακλείδι, ο Αλαφούζος θέτει εαυτόν «απέναντι» από την Percapita, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όχι μόνο στο τηλεοπτικό κομμάτι, όχι μόνο στο οικονομικό αλλά και από θέμα πολιτικής. Πέρυσι, μη συμφωνώντας με την Percapita αλλά απευθείας με την Cosmote TV, πήγε ευθέως κόντρα. Πλέον έχει περάσει σε θέση χαρακωμάτων, δημιουργώντας ένα αντίπαλο δέος στην Percapita των Τζίγγερ και Μαρινάκη, ένα τηλεοπτικό αντίβαρο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται τηλεοπτικά και από πλευράς γοήτρου και εντυπώσεων. Και οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες…

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