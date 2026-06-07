Tο συγκλονιστικό μήνυμα του Τάουνς μετά το 2-0 των Νίκς: «Το παίρνω ως σημάδι ότι η μαμά μου είναι μαζί μου»

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς σε δηλώσεις του μετά το 2-0 των Νικς επί των Σπερς συγκλόνισε με τα λόγια του, λέγοντας πως η νίκη της ομάδας του είναι σημάδι πως η μητέρα του είναι μαζί του.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς, μετά τη νίκη των Νιου Γιορκ Νικς στο δεύτερο παιχνίδι των Τελικών του NBA επί των Σαν Αντόνιο Σπερς, αποκάλυψε ότι προσευχήθηκε στη μητέρα του που έχει φύγει από την ζωή, πριν από το τελευταίο χαμένο σουτ του Βίκτορ Ουεμπανιάμα, λέγοντας ότι το θεωρεί σημάδι πως εκείνη είναι μαζί του.



«Είναι απίστευτο: όταν χάνεις έναν γονέα, πάντα ψάχνεις για σημάδια. Θα δεχτώ οποιοδήποτε σημάδι μπορώ να πάρω. Προσευχήθηκα στη μαμά μου πριν από αυτή την κατοχή», δήλωσε ο Τάουνς στο παρκέ.

Αναφερόμενος στην τελευταία φάση, πρόσθεσε: «Ένας σπουδαίος παίκτης (σ.σ. Ουεμπανιάμα) είχε ένα μεγάλο σουτ, απλά δεν μπήκε. Αυτό είναι καλή άμυνα. Μπράβο στον Μιτς (Ρόμπινσον), μπράβο στην ομάδα μας. Αλλά το παίρνω ως σημάδι. Η μαμά μου είναι εδώ μαζί μου και την εκτιμώ απεριόριστα».



«Στην τελευταία φάση, το μόνο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να τον σταματήσουμε. Δεν τα είχαμε καταφέρει σε όλο το τέταρτο», εξήγησε ο Τάουνς, προσθέτοντας: «Χτίσαμε προβάδισμα, παίξαμε σκληρά και αυτό είναι κάτι που κάνουμε καλά στα playoffs: να παίρνουμε προβάδισμα και να το κρατάμε. Σήμερα αντέδρασαν και βρήκαν ευκαιρία να νικήσουν, αλλά η αποφασιστικότητα και η ανθεκτικότητα… η Νέα Υόρκη απάντησε».

