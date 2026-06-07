Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές σε Δομοκό και Σαλαμίνα - Οι εργασίες που τις προκάλεσαν

Στη σύλληψη δύο ατόμων που κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών και εργασιών κοπής μετάλλων προκάλεσαν την εκδήλωση πυρκαγιάς, προχώρησαν οι Αρχές σε Δομοκό και Σαλαμίνα.

Η φωτιά στον Δομοκό εκδηλώθηκε περίπου στις 12:20 στην περιοχή Μαντασιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 34χρονος κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών συλλογής τριφυλλιού προκάλεσε ανάφλεξη στη βλάστηση από επαφή μεταλλικού εξαρτήματος αγροτικού μηχανήματος με πέτρα.

Κάηκαν τρία και έξι στρέμματα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός αγροτεμαχίου, καίγοντας έκταση περίπου τριών στρεμμάτων, ενώ επεκτάθηκε μέχρι τα όρια δασικής έκτασης.

Ο 34χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δομοκού.

Στη δεύτερη περίπτωση, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:27 μ.μ. στην περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο 61χρονος προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση ηλεκτρικού τροχού κοπής μετάλλων, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Η πυρκαγιά έκαψε έκταση περίπου έξι στρεμμάτων. Για το περιστατικό, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς της Δ.Α.Ε.Ε., σε συνεργασία με το Ανακριτικό Τμήμα Πειραιά, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.021,87 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 383.397,05 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πηγή: cnn.gr