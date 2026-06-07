Το Ιράν βομβάρδισε το Ισραήλ – Κάνει πράξη τα αντίποινα για τις επιθέσεις στον Λίβανο

Σειρήνες ήχησαν και πάλι στο Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής 07.06.2026, φέρνοντας πρόσφατες μνήμες από τον πόλεμο. Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κάνοντας πράξη τις απειλές του για αντίποινα αν το Τελ Αβίβ συνεχίσει να βομβαρδίζει τον Λίβανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πύραυλοι από το Ιράν, εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ, με σειρήνες να ηχούν σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και εργάζονται για την αναχαίτιση πιθανών πυραυλικών επιθέσεων.

BREAKING: Missile alert in Israel.



Iran fired missiles. pic.twitter.com/0noC6ZzJGW — Clash Report (@clashreport) June 7, 2026

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι έχει τεθεί σε «υψηλό συναγερμό» λόγω του ενδεχομένου να εκδηλωθούν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ μέσα στις επόμενες ώρες.

Η κινητοποίηση έρχεται μετά το πολύνεκρο ισραηλινό χτύπημα στα νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Για τις νέες αυτές επιθέσεις κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους της Τεχεράνης και να πανηγυρίσει.

WATCH: Iranians celebrate missile strikes targeting Israel. pic.twitter.com/CzQKenllnN — Clash Report (@clashreport) June 7, 2026

Τα νέα πλήγματα του Ιράν είχαν προαναγγελθεί από υψηλόβαθμο στέλεχος του ιρανικού κοινοβουλίου το οποίο νωρίτερα υποσχέθηκε μια «επώδυνη και αποφασιστική απάντηση» στις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού, με την Τεχεράνη να καταγγέλλει ότι το Ισραήλ παραβιάζει την εκεχειρία με τον Λίβανο.

«Θα δώσουμε μια αποφασιστική και επώδυνη απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στα προάστια. Αυτό το λυσσασμένο σκυλί πρέπει να πειθαρχηθεί και να τοποθετηθεί στη θέση του. Παρακολουθήστε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών απόψε», γράφει στο X ο Εμπραχίμ Ρεζάι. Το Ιράν θεωρεί όλο το Ισραήλ «κατεχόμενα εδάφη».

Πηγή: newsit.gr