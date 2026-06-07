Μπούτσκος: «Το μπάσκετ είναι παγκόσμια γλώσσα»

Ο Παντελής Μπούτσκος προχώρησε σε δηλώσεις και μίλησε για την προπονητική και το μπάσκετ, το οποίο χαρακτήρισε «παγκόσμια γλώσσα».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ:

Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συνεχή εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση για τους σύγχρονους προπονητές μπάσκετ;

«Η διαδικασία της επιμόρφωσης είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί η προπονητική δεν είναι προορισμός, αλλά ένα διαρκές ταξίδι μάθησης, συνεργασίας και εξέλιξης. Το παιχνίδι αλλάζει συνεχώς, οπότε αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους αθλητές μας να εξελιχθούν, πρέπει κι εμείς οι ίδιοι να εξελισσόμαστε. Γιατί, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, τη στιγμή που ένας προπονητής πιστεύει ότι τα ξέρει όλα, είναι ακριβώς η στιγμή που έχει σταματήσει να εξελίσσεται».

Πόσο σημαντική είναι η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ προπονητών από διαφορετικές χώρες και μπασκετικές κουλτούρες;

«Αυτό είναι ένα από τα πιο υπέροχα πράγματα που μπορούν να συμβούν. Το μπάσκετ είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Κάθε χώρα μπορεί να έχει μια διαφορετική κουλτούρα, αλλά στο τέλος της ημέρας όλοι μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για την ανάπτυξη των παικτών και την εξέλιξη του παιχνιδιού».

Πώς προσεγγίζετε την παρουσία σας ως ομιλητής στο Διεθνές Σεμινάριο «Θεσσαλονίκη 2026»;

«Είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί προσπαθούμε να εμπνεύσουμε όλους τους προπονητές ότι οι γνώσεις στον αθλητισμό και ειδικότερα στο μπάσκετ δεν είναι κτήμα, αλλά μια διαρκής διαδικασία αναθεώρησης και αναζήτησης. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η προπονητική είναι το μοναδικό επάγγελμα στο οποίο η σοφία αρχίζει να γίνεται κτήμα τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι πόσα ακόμη έχεις να διανύσεις και πόσα πράγματα έχεις ακόμη να μάθεις. Για έναν προπονητή, η μεγαλύτερη νίκη είναι να νιώθει μαθητής, ενώ κάποιοι τον θεωρούν δάσκαλο. Το μπάσκετ είναι ένα ατελείωτο βιβλίο».

Τι θα θέλατε να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες στο Διεθνές Σεμινάριο «Θεσσαλονίκη 2026», τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο;

«Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα σεμινάριο με καταπληκτικούς προπονητές. Ανυπομονώ κι εγώ να ακούσω τις εισηγήσεις τους. Έχουν αφήσει το στίγμα τους στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η "αύρα", ο τρόπος σκέψης που θα καταθέσει κάθε προπονητής. Η εξέλιξη της προπονητικής έχει γραφτεί από ανθρώπους που γενναιόδωρα μοιράστηκαν τις σκέψεις τους. Περιμένουμε πραγματικά ένα πολύ ποιοτικό σεμινάριο».