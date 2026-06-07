Aπολογήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για το αισχρό σχόλιο κατά Γιαννακόπουλου (pics)

Ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Γιαννόπουλος έκανε ένα αισχρό σχόλιο για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου, όμως λίγες ώρες μετά ήρθε η αναδίπλωση.

Με ανάρτησή του στα social media o Βασίλης Γιαννόπουλος ζήτησε συγγνώμη από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επισημαίνοντας ότι απέσυρε το αισχρό σχόλιο που έκανε.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Έχω μάθει στη ζωή μου να παραδέχομαι τα λάθη μου χωρίς περιστροφές και μισόλογα. Το δημόσιο σχόλιό μου κάτω από ανάρτηση της ιστοσελίδας Eurohoops στο facebook για τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο ήταν ατυχές, εσφαλμένο και θα έπρεπε να να το έχω αποφύγει αντί να παρασυρθώ από οπαδικά συναισθήματα.

Σε καμία περίπτωση δεν με εκφράζει ούτε συνάδει με την προσωπικότητά μου και τον δημόσιο λόγο που υπηρετώ ως αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ζητώ συγγνώμη από τον κ. Γιαννακόπουλο για την αναστάτωση που προκάλεσα και προφανώς έχω αποσύρει ήδη το σχόλιό μου».

Το επίμαχο σχόλιο του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας