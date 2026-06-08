Κυζιρίδης: «Χαρούμενος που πραγματοποίησα την πρώτη μου συμμετοχή με την Εθνική»

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, μίλησε για το ντεμπούτο του στην Εθνική Ελλάδος και τα μικτά συναισθήματα που του άφησε η φιλική ήττα της «γαλανόλευκης» από την Ιταλία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι μικτά τα συναισθήματα. Σίγουρα χαρούμενος που πραγματοποίησαν την πρώτη μου συμμετοχή με την Εθνική ομάδα, χάσαμε το παιχνίδι όμως και δεν μπορώ να είμαι στο 100% χαρούμενος, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε.

Δοκιμάζουμε πράγματα, θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο αξίζαμε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Είναι μια σεζόν που ήταν πάρα πολύ καλή για εμένα. Γεννήθηκε το παιδάκι μου, η ομάδα πήγε πολύ καλά, κλήθηκα στην Εθνική.

Το κλίμα είναι εξαιρετικό, τα παιδιά με έκαναν από την πρώτη στιγμή να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει μέλλον και θα το δείξουμε».