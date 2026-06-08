Ρίμερ: «Σοκαριστική εμπειρία αυτό που συνέβη με τον Έρικσεν, είναι καλά και μόνο αυτό έχει σημασία»

Εμφανώς συγκινημένος και σοκαρισμένος, εμφανίστηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Δανίας, Μπρίαν Ρίμερ, μιλώντας για την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στο 65ο λεπτό του φιλικού με την Ουκρανία.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν έχω ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως τι συνέβη. Έχω μια περίεργη αίσθηση στο σώμα μου. Δεν ξέρω πραγματικά πώς να την περιγράψω. Πάνω απ’ όλα, ήταν μια εξαιρετικά σοκαριστική εμπειρία για όλους. Για το τεχνικό επιτελείο, τους παίκτες και τους αντιπάλους.

Το πιο σημαντικό στην αρχή ήταν να λάβουμε ενημέρωση για τον Κρίστιαν. Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε εξαιρετικά από τον γιατρό Μόρτεν Μπόεσεν, ο οποίος μπόρεσε να μας διαβεβαιώσει ότι ο Κρίστιαν είναι καλά. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία σε μια τέτοια στιγμή.

Ήταν μια πολύ σοκαριστική εμπειρία για όλους, τόσο για το τεχνικό επιτελείο όσο και για τους παίκτες και τους αντιπάλους. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Κρίστιαν είναι καλά. Έχει αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και έστειλε τους χαιρετισμούς του στους συμπαίκτες του. Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία παραμένει τρομακτική».