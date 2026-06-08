Ο Πέρεθ ανακοίνωσε την επιστροφή Μουρίνιο στην Ρεάλ! (vid)

Λίγο μετά την επανεκλογή του στον προεδρικό θώκο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Φλορεντίνο Πέρεθ έριξε την πρώτη «βόμβα» που είχε υποσχεθεί, ανακοινώνοντας την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο των Μαδριλένων.

Ο εμβληματικός πρόεδρος της Ρεάλ κατατρόπωσε τον αντίπαλό του, Ενρίκε Ρικέλμε και στις πρώτες δηλώσεις μετά την ανανέωση της θητείας του, ανακοίνωσε την επιστροφή του «Special One» στους «Μερένχες».

«Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε πίσω τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και έναν από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, τον Ζοζέ Μουρίνιο. Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν, είναι και θα συνεχίσει να ανήκει στα μέλη της», ανέφερε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, μάλιστα πανηγύρισε την επανεκλογή του 79χρονου επιχειρηματία, με video που αναρτήθηκε στα social media της προεκλογικής καμπάνιας του Φλορεντίνο Πέρεθ.