Σοκ στην Εθνική Αγγλίας: Εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά στη βάση της στο Κάνσας

Eννέα άτομα τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στη βάση της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Κάνσας Σίτι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία κλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αναφορές για περιστατικό στην οδό Τρουστ, σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο και το προπονητικό κέντρο που θα χρησιμοποιήσει η αποστολή της Αγγλίας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κάνσας Σίτι, Τζέικ Μπεκίνα, δήλωσε στην εφημερίδα «Athletic» ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς και βρήκαν πλήθος κόσμου να απομακρύνεται από την περιοχή.

Αρχικά, τρεις ενήλικες γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι συνολικά εννέα ενήλικες διακομίστηκαν σε τοπικά νοσηλευτικά ιδρύματα με ελαφρά τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και τις περιπολίες στην περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.