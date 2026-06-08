Ανανεωμένοι τη νέα σεζόν οι Τίμπεργουλβς - Παρουσίασαν το νέο logο και τις εμφανίσεις τους (pics)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς προχώρησαν σε αλλαγές στο franchise, παρουσιάζονται το ανανεωμένο logο τους και τις εμφανίσεις της νέας σεζόν.

Η ιδιοκτησία των «Λύκων» αποφάσισε να προχωρήσει στην ανανέωση του οργανισμού, με μια δόση από το παρελθόν, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει την ιστορία των Τίμπεργουλβς.

Με ένα retro video, η ομάδα που εδρεύει στην Μινεάπολις, παρουσίασε στο κοινό της τις αλλαγές στο σήμα αλλά και τις φανέλες που θα φορούν τα αστέρια της τη νέα σεζόν.

Οι Τίμπεργουλβς, ωστόσο δεν έμειναν εκεί αφού αλλαγές υπήρξαν και στο παρκέ του Target Center, με τους «Λύκους» να κάνουν τα αποκαλυπτήρια στο κοινό τους.