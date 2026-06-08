Έκτακτο: Επανεκλογή Πέρεθ στην προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης!

Η επανεκλογή του εμβληματικού προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πλέον επίσημη, με τους Μαδριλένους να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα.

Η νίκη του Μαδριλένου επιχειρηματία επιβεβαιώθηκε λίγο μετά τις 12:30 (σ.σ. ώρα Ισπανίας), με τον 79χρονο Πέρεθ να ανανεώνει την θητεία του στην προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2030.

Τα exit polls έδειχναν από νωρίς σαφή νίκη του Φλορεντίνο Πέρεθ έναντι του αντιπάλου του, Ενρίκε Ρικέλμε, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με την καταμέτρηση των ψήφων τις εκλογικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε στις 22:00 το βράδυ της Κυριακής.

«Έχουμε κερδίσει σε κάθε εκλογικό τμήμα και έχουμε το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία των εκλογών του συλλόγου», ανέφερε στο πρώτο του μήνυμα ο Φλορεντίνο Πέρεθ μετά την επανεκλογή του.

Ο Ενρίκε Ρικέλμε από την πλευρά του αποδέχθηκε την ήττα του και έδωσε συγχαρητήρια στον Πέρεθ για την επανεκλογή του, αναφέροντας: «Συγχαρητήρια στον Φλορεντίνο Πέρεθ, ωστόσο αυτό δεν είναι το τέλος».