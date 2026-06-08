Ανδρούτσος: «Πάντα υπάρχει οικογενειακό κλίμα στην Εθνική» (vid)

Ο Θανάσης Ανδρούτσος μετά το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία, μίλησε για την επιστροφή του στην «γαλανόλευκη» και το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι μια γεμάτη χρονιά για εμένα που έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Εθνική ομάδα, θέλω να καθιερωθώ και αυτό θα έρθει από την δουλειά και την αφοσίωσή μου.

Ανέκαθεν το κλίμα ήταν πάντα οικογενειακό, όταν βρισκόμαστε εδώ είμαστε σαν αδέρφια. Όλοι έχουν τον ίδιο στόχο και όρεξη για δουλειά. Ο κόσμος στο Ηράκλειο με έχει αγκαλιάσει και με έχει αγαπήσει.

Είδαμε σήμερα πόσο αγαπάνε το ποδόσφαιρο, είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην Εθνική και έπαιξα στο Παγκρήτιο που είναι η έδρα της ομάδας που αγωνίζομαι.

Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα που μας είπε ο προπονητής το προσπαθήσαμε, είχαμε όρεξη, όλα τα παιδιά είχαν όρεξη, προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάποια πράγματα που είχαμε δουλέψει. Τον Σεπτέμβριο θα είμαστε πιο έτοιμοι, όρεξη υπήρχε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε».