Χατζηδιάκος: «Τα παιχνίδια που έρχονται είναι πιο δύσκολά»

Ο Παντελής Χατζηδιάκος αναφέρθηκε στα δύο φιλικά της Εθνικής και το Nations League που έρχεται.

Ο διεθνής αμυντικός τόνισε ότι τον Σεπτέμβρη η Εθνική θα πρέπει να είναι καλύτερη γιατί τα παιχνίδια για το Nations League θα είναι πιο δύσκολα.

Οι δηλώσεις του Παντελή Χατζηδιάκου.

«Στα δύο φιλικά προσπαθήσαμε κάτι καινούργιο. Το παιχνίδι με τη Σουηδία ήταν καλύτερο, το πρώτο ημίχρονο σήμερα δεν ήταν καθόλου καλό, δεν μπορούσαμε να βρούμε λύσεις, να πιέσουμε τον αντίπαλο, στο β' ημίχρονο το αλλάξαμε, πήγαμε λίγο στο παλιό μας σύστημα και αυτό μας βοήθησε, πήραμε λίγο παραπάνω ρίσκα, ψάχναμε κάθετα τον Δουβίκα που άνοιξε το παιχνίδι. Όταν πήραν την κόκκινη κάρτα, είχαμε το πάνω χέρι, κάναμε ευκαιρίες, σε κάποιες ήμασταν άτυχοι, σε κάποιες έπρεπε να παίξουμε καλύτερα αλλά δυστυχώς χάσαμε και πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον.

Ήταν δύο καλά φιλικά, το Σεπτέμβρη θα έχουμε τέσσερα παιχνίδια με πολύ δυνατές ομάδες, τα τεστ ήταν αυτό που θέλαμε και τώρα ξέρουμε ότι δεν ήταν αρκετό αυτό που δείξαμε αυτές τις ημέρες, πρέπει να δώσουμε παραπάνω γιατί τα παιχνίδια που θα έρθουν θα είναι ακόμα πιο δύσκολά, παιχνίδια που και οι δύο ομάδες θα παίζουν για τους τρεις βαθμο9ύς οπότε θα είναι παιχνίδια πολύ σημαντικά.