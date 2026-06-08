Ανδρούτσος: «Θα δουλέψουμε όλα τα παιδιά για το Nations League»

Ο Θανάσης Ανδρούτσος τόνισε ότι η Εθνική έχει στόχο, φιλοδοξίες και όρεξη.

Ο μέσος του ΟΦΗ μίλησε για την επιστροφή του στην Εθνική μετά από 4.5 χρόνια.

«Είναι τεράστια η χαρά να βρίσκομαι πάλι εδώ και να φοράω το εθνόσημο, το περίμενα αρκετά χρόνια, δούλευα, ήταν ένας στόχος μου και θα παλεύω και θα συνεχίσω να δουλεύω για να καθιερωθώ στην Εθνική ομάδα.

Η Εθνική ομάδα ανέκαθεν ήταν έτσι, είχε ένα οικογενειακό κλίμα, παίζουμε σε διαφορετικές ομάδες αλλά όταν συναντιόμαστε στην Εθνική είμαστε σαν αδέρφια, υπάρχουν και πιο νέα παιδιά από τότε που ήμουν εγώ οπότε προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα Εθνική με κίνητρο, με στόχους με φιλοδοξίες και ευελπιστώ να το κάνουμε

Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, υπήρχαν λάθη και καλές στιγμές στο παιχνίδι μας, κρατάμε ότι υπήρχε θέληση από όλα τα παιδιά, παρόλο που ήταν ένα φιλικό τελευταία μέρα, μπορεί όλοι να σκέφτονται τις διακοπές αλλά εμείς ήμασταν συγκεντρωμένοι.

Στόχοι υπάρχουν, φιλοδοξίες υπάρχουν όρεξη υπάρχει οπότε δε νομίζω να πάει κάτι στραβά, θα δουλέψουμε όλα τα παιδιά για το στόχο του nations league.

Επειδή έχουμε πολλά χρόνια να π-άμε σε μεγάλη διοργάνωση έχουμε όρεξή να δουλέψουμε γι' αυτό το στόχο. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα άγχος αλλά και εμπειρία υπάρχει και η όρεξη να πετύχουμε τον στόχο.

Ευχαριστώ για τους φιλάθλους στην Κρήτη που ήρθαν και μας στήριξαν».