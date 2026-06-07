Στον αέρα η ευρωπαϊκή έδρα του Παναθηναϊκού - Καμία απάντηση από τη Γλυφάδα

Σε αναμμένα κάρβουνα είναι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, καθώς εξακολουθεί να μην υπάρχει απάντηση από τον Δήμο Γλυφάδας σχετικά με τη χρήση του κλειστού «Μάκης Λιούγκας» για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το συγκεκριμένο γήπεδο αποτελεί εδώ και καιρό την πρώτη επιλογή των «πράσινων» για να φιλοξενήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των τμημάτων βόλεϊ, αλλά και της ομάδας μπάσκετ γυναικών. Παρά τις επαφές που έχουν προηγηθεί, η υπόθεση παραμένει στάσιμη, τη στιγμή που οι σχετικές προθεσμίες πιέζουν ασφυκτικά.

Στον Παναθηναϊκό είχαν θέσει ως βασική προτεραιότητα την εξασφάλιση μιας έδρας που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και να μπορεί να υποδεχθεί τον κόσμο της ομάδας υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Ωστόσο, η καθυστέρηση στην απάντηση από τη δημοτική αρχή έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό και αναγκάζει τον σύλλογο να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.