Οι Νιου Γιορκ Νικς απέδρασαν ξανά από την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς (105-104), έκαναν το 2-0 στη σειρά των τελικών του NBA και πλέον είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα!

Οι Νεοϋορκέζοι είναι αποφασισμένοι μετά από 53 ολόκληρα χρόνια να σηκώσουν το πρωτάθλημα του NBA και με μια καρυδάτη εμφάνιση έφυγαν αλώβητοι από το Σαν Αντόνιο και στο Game 2 και πλέον έχουν την ευκαιρία στο σπίτι τους να καθαρίσουν την σειρά με τους Σπερς.

Τα «Σπιρούνια» έκαναν συγκινητικό comeback στην τέταρτη περίοδο, όμως ένα τραγικό λάθος του Βίκτορ Ουεμπανιάμα 7'5'' πριν το φινάλε έστειλε τον Μπράνσον στην γραμμή των βολών, με τον Γάλλο σέντερ να αστοχεί και στην τελευταία επίθεση των Σπερς, κάνοντας τα... μούσκεμα.

Το ματς

Οι Σπερς ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο ματς, βγάζοντας τρομερή ενέργεια στην ματς, με τους γηπεδούχους να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 34-25, όμως στη συνέχεια οι Νικς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και άρχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση.

Οι Νεοϋορκέζοι με τους Ανουνόμπι-Μπρίτζες να μπαίνουν στην εξίσωση επιθετικά και τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να παίζει τρομερή άμυνα πάνω στον Ουεμπανιάμα, έτρεξαν επί μέρους 31-18 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και έκαναν την ανατροπή κλείνοντας το ημίχρονο προηγούμενοι με 52-56.

Aφηνιασμένοι Νικς, comeback από τους Σπερς και... έγκλημα Ουεμπανιάμα

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Νικς συνέχισαν από εκεί που έμειναν στο ημίχρονο και κατάφεραν να αυξήσουν την διαφορά ακόμη και στους 12 πόντους (75-87), βγάζοντας τρομερή ενέργεια στο παρκέ, όμως οι Σπερς στο τέταρτο δωδεκάλεπτο αρνήθηκαν να καταθέσουν τα όπλα, ξεκινώντας την αντεπίθεσή τους.

Οι γηπεδούχοι «έσφιξαν» ξανά την άμυνα τους, οδηγώντας τους Νικς σε τραβηγμένες προσπάθειες, ενώ βρήκαν λύσεις στην επίθεση, καταφέρνοντας όχι απλά να μειώσουν την διαφορά, αλλά και να προηγηθούν με 104-102 λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης, όμως εκεί «ήπιαν θάλασσα».

Ο Ουεμπανιάμα έκανε αδιανόητο λάθος σε επαναφορά επιτρέποντας στον Τζέιλεν Μπράνσον να πάει στην γραμμή των βολών για να διαμορφώσει το 104-105, με τον Γάλλο σέντερ να αναλαμβάνει την ευθύνη στην τελευταία επίθεση των Σπερς, όμως η προσπάθειά του ήταν άστοχη.

Έτσι, οι Νικς απέδρασαν από την έδρα των Σπερς, έκαναν το 2-0 στην σειρά των τελικών του NBA και πλέον έχουν τεράστια ευκαιρία να τελειώσουν στο σπίτι τους, το Madison Square Garden και να πανηγυρίσουν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά το πολύ μακρινό 1973.

O Καρλ-Άντονι Τάουνς με 23 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Νιου Γιορκ Νικς, με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα από ωραίος (29 π., 9ρ., 2ασ.) να εξελίσσεται σε μοιραίος για τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-25, 52-56, 75-84, 104-105

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