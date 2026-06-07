Φετινό ρεκόρ για τη Στεφανίδη με 4,42 μ. στα Τοφάλεια

Η Κατερίνα Στεφανίδη συνεχίζει να δείχνει ότι βρίσκει σταδιακά τον καλύτερό της εαυτό, καθώς από αγώνα σε αγώνα ανεβάζει τις επιδόσεις της.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του 2016 συμμετείχε την Κυριακή στα Τοφάλεια, όπου κατέγραψε νέο φετινό ρεκόρ με άλμα στα 4,42 μέτρα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέρασε με επιτυχία τα 4,20 μ., τα 4,32 μ. και στη συνέχεια τα 4,42 μ. με την πρώτη προσπάθεια. Έπειτα επιχείρησε να ξεπεράσει τα 4,51 μ., χωρίς επιτυχία στις τρεις προσπάθειές της, ωστόσο το συγκεκριμένο ύψος δείχνει πλέον απόλυτα προσιτό για τη συνέχεια της σεζόν. Στόχος της είναι να αποκτήσει τον απαραίτητο αγωνιστικό ρυθμό ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ, ενώ το επόμενο ραντεβού της είναι το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι πριν από τα Τοφάλεια είχε σημειώσει 4,40 μ. στη Φιλοθέη.

Στα σπριντ, ο Γιάννης Νυφαντόπουλος κυριάρχησε στα 100 μέτρα με χρόνο 10.57, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο Νίκος Σαλίβερος με 10.86.

Στα 3.000 μ. στιπλ των γυναικών, η Νικολέτα Ραφαϊλάκη έφτασε στη νίκη με 10:07.52, καταρρίπτοντας το ατομικό της ρεκόρ. Η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη ακολούθησε με 10:30.21, που αποτελεί την καλύτερη φετινή της επίδοση, ενώ η Άννα-Δάφνη Αλμυρούδη-Στρουμπού κατέκτησε την τρίτη θέση με 10:30.74, επίδοση που της χάρισε τόσο νέο ατομικό ρεκόρ όσο και την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

Στα 400 μέτρα ανδρών, ο Βλαδίμηρος Ανδρεάδης τερμάτισε πρώτος σε 48.07, με τον Δημήτρη Μπούμη να ακολουθεί σε 48.31. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Πέτρου Σαλίβερου, ο οποίος με 48.44 σημείωσε ατομικό ρεκόρ και εξασφάλισε το όριο συμμετοχής για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18, έχοντας ήδη πετύχει την πρόκριση και στα 200 μέτρα.

Η Ζωή Ράπτη επικράτησε στο τριπλούν με άλμα στα 13,23 μ., ενώ η νεαρή Νικολία Μυλωνά σημείωσε ατομικό ρεκόρ στη δισκοβολία με βολή στα 44,26 μ. Στα 400 μ. με εμπόδια, νικητής αναδείχθηκε ο Πέτρος Παπαγιάννης με 51.57, ενώ στα 100 μ. γυναικών την πρώτη θέση κατέλαβε η Ιωάννα Τσίγκα με χρόνο 11.92.

Στα 400 μέτρα γυναικών, η Κατερίνα Γρηγοριάδου τερμάτισε πρώτη σε 54.75. Την ίδια στιγμή, η 17χρονη Άρτεμις Σπυρίδη πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 56.41, κατακτώντας την τρίτη θέση και επιβεβαιώνοντας για δεύτερη φορά το όριο συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18.

Ο Ανδρέας Γεωργίου ήταν ο ταχύτερος στα 1.500 μέτρα με 3:50.16, ενώ η Μαρία Γλύκα εξασφάλισε το όριο για το Ευρωπαϊκό Κ18 στο μήκος με άλμα στα 5,95 μ. Στα 200 μέτρα, η Ελένη Σολδάτου τερμάτισε πρώτη με 24.67, μπροστά από τη Λήδα Ματζαφού (25.00), η οποία έγινε η έκτη αθλήτρια της κατηγορίας Κ18 που πιάνει το απαιτούμενο όριο. Η Άρτεμις Σπυρίδη ολοκλήρωσε την κούρσα στην τρίτη θέση με 25.11.

Τέλος, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιώργος Τασιούλας στα 3.000 μ. στιπλ ανδρών, κατακτώντας την πρώτη θέση με χρόνο 8:59.15.

Η Μαρία Μαγκούλια ξεχώρισε στο Φεστιβάλ Ρίψεων της Τρίπολης

Στην Τρίπολη πραγματοποιήθηκε για μία ακόμη χρονιά το Φεστιβάλ Ρίψεων με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών όλων των κατηγοριών.

Η Μαρία Μαγκούλια ήταν από τα πρόσωπα της διοργάνωσης, καθώς επικράτησε στη σφαιροβολία με 16,53 μ., λίγες εβδομάδες μετά τη βολή της στα 17,00 μέτρα. Μάλιστα, η αθλήτρια του Γιάννη Μπαρλή έριξε δυο φορές 16.53, ενώ είχε μία ακόμα βολή στα 16,36 μέτρα.

Μία ημέρα μετά τη συμμετοχή του στα Παπαναστάσεια, ο Γιώργος Παπαναστασίου επικράτησε και στη σφυροβολία της Τρίπολης με 73,26 μέτρα. Δεύτερος ήταν ο Κώστας Ζάλτος με 71,83 μ. και τρίτος ο Ορέστης Ντουσάκης με 71,67 μέτρα.

Στη σφυροβολία Κ18 αγοριών, ο Πέτρος Κασσαβήτας πέτυχε μεγάλο ατομικό ρεκόρ με 75,20 μ., βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ του (73,41 μ.) και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της φετινής ευρωπαϊκής κατάταξης. Ο Ανδρέας Αποστολάκος ήταν δεύτερος με 72,20 μ., ενώ με το φετινό του 73,80 μ. βρίσκεται στην έκτη θέση της Ευρώπης στην κατηγορία του. Οι δύο αθλητές αναμένεται να διεκδικήσουν σημαντικές διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.

Στη σφυροβολία γυναικών, η Μπεατρίς Νέντμπεργκ, που ζει και προπονείται στην Ελλάδα με τον Αλέξανδρο Παπαδημητρίου, ήταν νικήτρια με 69,63 μέτρα. Η Παρασκευή Πουλλή ακολούθησε με 62,76 μ., ενώ τρίτη ήταν η Αλεξάνδρα Τσερνόβα με 56,90 μέτρα.

Στη σφυροβολία Κ18 κοριτσιών, η Κωνσταντίνα Κάρτσωνα επικράτησε με 62,28 μ., πραγματοποιώντας έναν ιδιαίτερα σταθερό αγώνα με βολές συνεχώς πάνω από τα 58 μέτρα.

Όρια και ατομικά ρεκόρ στη Θεσσαλονίκη

Στους Παμβορειοελλαδικούς Αγώνες που έγιναν στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, η Σταυρούλα Κοσμίδου κατέγραψε βολή στα 60,61 μ. στη σφυροβολία.

Στα 400 μ. με εμπόδια, η Νικολέττα Τριάδα Παππά σημείωσε 1:01.21, ενώ ξεχώρισε η Ελένη Τσιάγγου, η οποία πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 1:01.52 και παράλληλα εξασφάλισε το όριο συμμετοχής για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18. Η νεαρή αθλήτρια είχε ήδη δείξει την εξαιρετική της κατάσταση μία ημέρα νωρίτερα, όταν πλησίασε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μ. με εμπόδια με χρόνο 13.65.

Η Άλκηστις Γκιβιζίνη σημείωσε ατομικό ρεκόρ στα 800 μ. με 2:08.27. Θετική ήταν και η παρουσία του Παναγιώτη Λαγάνη, ο οποίος μία ημέρα μετά τη συμμετοχή του στα 100 μ. των Ζαχαριάδειων αγωνίστηκε στα 200 μ. και πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 21.10 με κόντρα άνεμο 1.7 μ.δευτ..

Τέλος, η Φανή Μαρκούλη κατέγραψε χρόνο 24.27 στα 200 μ., συνεχίζοντας τις σταθερές εμφανίσεις της στη φετινή αγωνιστική περίοδο.