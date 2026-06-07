Μεταγραφικό «μπαμ» του Πανιωνίου με Λάζιτς

Σημαντική μεταγραφική κίνηση για τον Πανιώνιο, που ενέταξε στο δυναμικό του τον διεθνή Σέρβο φουνταριστό Τζόρτζε Λάζιτς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 30χρονος πολίστας ξεχώρισε ως μέλος της εθνικής ομάδας της Σερβίας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, ενώ συμμετείχε και στην ομάδα που ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου τον Ιανουάριο του 2026.

Η καριέρα του ξεκίνησε από την Παρτιζάν, με την οποία πανηγύρισε τέσσερις τίτλους πρωταθλητή Σερβίας. Ακολούθησε η μετακίνησή του στην ουγγρική Τσόλνοκι και στη συνέχεια στην ιταλική Μπρέσια, όπου συνέβαλε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας το 2021. Τις δύο τελευταίες σεζόν αγωνίστηκε με τη Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι στο Μαυροβούνιο.

Με την έλευσή του στη Νέα Σμύρνη, ο Λάζιτς καλείται να καλύψει το κενό που αφήνει η αποχώρηση του Κώστα Μουρίκη.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Συνέχεια στις μεγάλες μεταγραφές για την ομάδα των Ανδρών με την απόκτηση και του Đorđe Lazić

Ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον διεθνή Σέρβο υδατοσφαιριστή Đorđe Lazić για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Đorđe Lazić, γεννημένος στις 19 Μαΐου 1996 στο Βελιγράδι, αγωνίζεται στη θέση του φουνταριστού και αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα ονόματα της σερβικής υδατοσφαίρισης. Στην επαγγελματική του πορεία έχει αγωνιστεί σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως η Partizan, η ουγγρική Szolnoki, η ιταλική Brescia και η Jadran Herceg Novi, κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, αποτελεί σταθερό μέλος της Εθνικής Σερβίας, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ενώ συνεχίζει να βρίσκεται στις επιλογές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.

Η προσθήκη του Đorđe Lazić ενισχύει σημαντικά το ρόστερ της ομάδας μας και επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία του συλλόγου να πρωταγωνιστήσει στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Đorđe, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με το κυανέρυθρο σκουφάκι!

Welcome to Panionios, Đorđe together with our best wishes to you for health and many successes with the blue and red cap!»