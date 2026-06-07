Η ευθεία στοχοποίηση ανθρώπων θα περάσει έτσι; 

Επισήμως με δηλώσεις του υψηλόβαθμό στέλεχος της ΚΑΕ του Πειραιά, στοχοποίησε δημοσιογράφο, με αιχμές που γίνονται βεβαιότητα σε μικρόμυαλους οπαδούς οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν απειλή για συνάνθρωπό τους. Εισαγγελέας να ακούει άραγε; Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Το προσωπείο της ηθικής, της καλοσύνης, της ηρεμίας, το έχει πετάξει προ πολλού η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Από τότε που αισθάνθηκε ανταγωνισμό μετά την περίοδο εσόδων-εξόδων του Παναθηναϊκού για την ακρίβεια. Ήταν προετοιμασμένη μόνο για νίκες με κάθε τρόπο. Μόλις αυτό της το στέρησαν σε αρκετές περιπτώσεις, χάθηκε η ψυχραιμία.

Άλλη μια απόδειξη αυτό που συνέβη στο «Telekom Center». Εκεί όπου το στέλεχος των «ερυθρόλευκων», Νίκος Λεπενιώτης, έκανε δηλώσεις οι οποίες σε μια νορμάλ χώρα πρέπει να φέρουν παρέμβαση εισαγγελέα. Για την προστασία ενός πολίτη, ο οποίος δεν ευθύνεται σε κάτι.

Είναι διαφορετικό να εκφράσει μια ΚΑΕ τη διαφωνία της για τον τρόπο σχολιασμού ενός αγώνα από τον δημοσιογράφο. Να εκφράσει τη διαφωνία της με πιθανή κρίση του σε μια επίμαχη φάση. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε στη μετάδοση της ΕΡΤ στο Game 2. Πουθενά η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν αναφέρθηκε σε κάτι που ακούστηκε ή δεν ακούστηκε αν θέλετε στον αέρα. Η δουλειά του σπίκερ είναι να περιγράφει. Κι ο Λεπενιώτης γνωρίζει άριστα ότι στοχοποίησε έναν άνθρωπο για κάτι που ήταν δουλειά του σκηνοθέτη.

Ο Λεπενιώτης μίλησε για τον δημοσιογράφο που μετέδωσε το ματς, σαν να πετά κρέας σε ύαινες. Χωρίς να το λέει ευθέως, επειδή προφανώς ξέρει πως είναι το λιγότερο γελοία διαπίστωση, ανέφερε πως ίσως να μην έδειξε η ΕΡΤ τη διαμαρτυρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τους διαιτητές, επειδή ο δημοσιογράφος που έκανε την περιγραφή εργάζεται και σε ιστοσελίδα του ομίλου του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Άρα, σοβαρό -υποτίθεται- στέλεχος μιας σοβαρής -πάντα υποτίθεται- ΚΑΕ, άφησε ανοιχτό το να καθορίζει ένας δημοσιογράφος που κάνει την τηλεοπτική μετάδοση ενός αγώνα, τα πλάνα που θα δείξει ο σκηνοθέτης της ΕΡΤ.

Προφανώς ο δημοσιογράφος πήγε πριν το ματς στον σκηνοθέτη και του είπε να μην τολμήσει να δείξει πλάνο του Γιαννακόπουλου, σε περίπτωση που αυτός γύρω στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, κάνει 2-3 βήματα στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές.

Αυτό τώρα, πώς μπορεί να το εκλάβει ο μικρόμυαλος οπαδός; Ο νεαρός που βράζει το αίμα του και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο πέρα από την ομάδα του, βλέποντας παντού εχθρούς; Εκείνος που δεν διστάζει να βγάλει μαχαίρι για τα χρώματα και τα εμβλήματα;

Ο Λεπενιώτης έκανε το... κομμάτι του για την ΚΑΕ στην οποία εργάζεται. Τον δημοσιογράφο από έναν τόσο εξωφρενικό ισχυρισμό, ποιος θα τον προστατέψει;

Όλα αυτά μάλιστα, στη χώρα όπου έχουν μεγάλο μέρος της πίτας των ΜΜΕ, ιδιοκτήτες μεγάλων ΠΑΕ (Μαρινάκης, Αλαφούζος, Σαββίδης) αλλά και ΚΑΕ (Γιαννακόπουλος).

Οι Αγγελόπουλοι δεν έχουν κανένα Μέσο. Δεν έχουν στρατό από δημοσιογράφους. Δεν ελέγχουν κανέναν. Δεν έχουν καμία σχέση με trol στο Διαδίκτυο. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά.

Σύμφωνα με τον Λεπενιώτη και την ΚΑΕ του Ολυμπιακού, όλοι αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα έκφρασης άποψης ή δεν μπορούν έστω να μεταφέρουν τα γεγονότα και ο κόσμος να κρίνει ποιους προτιμά για την ενημέρωσή του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό με την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Έχει πάψει να είναι αστείο εδώ και καιρό. Ποτέ δεν ήταν για την ακρίβεια. Ειδικά από τους «ερυθρόλευκους» που είναι μακράν η πιο... χαϊδεμένη ομάδα Mediaκα.

Όταν όλη η Ευρώπη βουίζει για κάτι και στην χώρα σου πανηγυρίζουν για κάτι άλλο, τότε δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς για ΜΜΕ. Ελληνικά, διεθνή, λιθουανικά, οτιδήποτε.

Παρότι δεν έχουν κανένα δικό τους Μέσο -θα το επαναλαμβάνουμε σε κάθε τόνο- όλα έχουν μια φοβερή συμπάθεια στη θρυλική αρμάδα του Μπαρτζώκα. Ίσως τους αρέσει το μπάσκετ που παίζει, ίσως ο έξυπνος τρόπος που κινείται. Έχει κερδίσει πάντως τη συμπάθεια ο Ολυμπιακός ενώ ο Παναθηναϊκός των 7 αστέρων στη φανέλα και των αστέρων στο παρκέ, έχει την αντιπάθεια. Μπορεί να είναι θέμα αισθητικής.