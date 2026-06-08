Χαμός στις εκλογές της Ρεάλ: Ακυρώθηκαν 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Πέρεθ!

Ένα μικρό χάος επικρατεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη προέδρου στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως μεταφέρουν ισπανικά Μέσα, στην διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων, ακυρώθηκαν 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Φλορεντίνο Πέρεθ ακυρώθηκαν λόγω διπλής σφραγίδας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Η ακύρωση των ψηφοδελτίων έφερε «μπλοκάρισμα» στη ροή της διαδικασίας, κάτι που σημαίνει ότι το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμωνα, πάντως με τις πρώτες εκτιμήσεις και παρά την ακύρωση 400 ψηφοδελτίων, ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν θα απειληθεί από τον Ενρίκε Ρικέλμε, με την διαφορά να είναι μεγάλη.