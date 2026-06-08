ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα ζητήσει από τον Νετανιάχου το Ισραήλ να μην απαντήσει στην επίθεση του Ιράν

Ο Τραμπ θα καλέσει τον Νετανιάχου για να του ζητήσει να μην απαντήσει στους ιρανικούς πυραύλους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα καλέσει τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να του ζητήσει να μην απαντήσει στους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν το βράδυ της Κυριακής από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, αναφέρει ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

«Θα καλέσω αμέσως τον Μπίμπι (σ.σ.: το προσωνύμιο του Νετανιάχου) για να του πω να μην απαντήσει. Το Ισραήλ έκανε το πλήγμα του και το Ιράν έκανε το πλήγμα του. Δεν έχουμε ανάγκη άλλο (πλήγμα)», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος είπε πως μίλησε με τον Τραμπ τηλεφωνικά.

«Είμαστε στο σημείο να συνάψουμε μια οριστική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να ναυαγήσει εξαιτίας αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Τραμπ σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: newsbomb.gr