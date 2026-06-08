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Live streaming: H συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ποδόσφαιρο
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Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση όσα θα πει ο Ομοσπονδιακός προπονητής μετά την φιλική ήττα της Ελλάδας από την Ιταλία (0-1).
Live streaming: H συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς