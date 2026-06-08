Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Live streaming: H συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς 08-06-2026 00:24 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα ΠΡΟΣΩΠΑ Ιβάν Γιοβάνοβιτς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση όσα θα πει ο Ομοσπονδιακός προπονητής μετά την φιλική ήττα της Ελλάδας από την Ιταλία (0-1). Ούτε φούρνος, ούτε κλιματιστικό: Η συσκευή που φουσκώνει το λογαριασμό μας, καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία instanews.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Τα δεδομένα με Γιαννούλη - Λιβάι Γκαρσία και την έξυπνη βόμβα του Πάνου Κατσέρη της Λοριάν menshouse.gr Aπλά υπέροχη: Χριστίνα Ορφανίδου, ευχαριστούμε… (Pics) instanews.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Λέτε αυτός να αποδειχθεί η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού; menshouse.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Live streaming: H συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς SHARE