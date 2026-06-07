Η Εθνική ομάδα δεν έκανε ευκαιρία για 80 λεπτά απέναντι στην... U21 της Ιταλίας, στο φινάλε πίεσε και είχε δοκάρι, αλλά ηττήθηκε με 1-0 σε φιλικό αγώνα στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι της στο "παράθυρο" του Ιουνίου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πέρασε... κάτω από την πήχη και ηττήθηκε με 1-0 από την ιταλική νουβέλ βαγκ. Δεν ήταν τόσο το -αρνητικό- αποτέλεσμα για τη Γαλανόλευκη, όσο η κάκιστη εικόνα της στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αφού έπρεπε να φτάσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο και παίζοντας με παίκτη παραπάνω από το 68' για να κάνουν ευκαιρία οι διεθνείς! Παρά το γεγονός πως η "σκουάντρα ατζούρα" εμφανίστηκε με όλη την πιτσιρικαρία της, η Ελλάδα δεν είχε νεύρο στο παιχνίδι της, μπλόκαρε από το ασφυκτικό πρέσινγκ των αντιπάλων και μεσοεπιθετικά έκανε τη χειρότερη εμφάνισή της εδώ και καιρό, τουλάχιστον για τα πρώτα 80 λεπτά του αγώνα, μπροστά σε σχεδόν 14.000 φίλους της που βρέθηκαν στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου.

Φουλ των αλλαγών ο Γιοβάνοβιτς, με Ντοναρούμα οι Ιταλοί

Με οκτώ αλλαγές παρέταξε την Γαλανόλευκη ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σε σχέση με την ενδεκάδα που κατέβασε στο φιλικό με τη Σουηδία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός διατήρησε το 3-4-3 αλλά με μία εντελώς διαφορετική σύνθεση, αφού διατήρησε στο αρχικό σχήμα μόνο τους δύο εκ των τριών στόπερ, Κουλιεράκη-Ρέτσο και τον Τζόλη στο αριστερό φτερό της επίθεσης, ο οποίος πάντως συνέκλινε συνεχώς προς τον άξονα για να παίρνει μπάλα και να φτιάχνει επιθέσεις. Από εκεί και πέρα ο Βλαχοδήμος βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια και ο Χατζηδιάκος συμπλήρωσε την αμυντική τριάδα. Δίδυμο στα χαφ οι Μουζακίτης, Τριάντης, με τους Κυριακόπουλο-Βαγιαννίδη να παίζουν όλη την πλευρά στα πλάγια. Στο δεξί φτερό της επίθεσης ο Μασούρας και στην κορυφή ο Δουβίκας.

Όσο για τους Ιταλούς παρουσίασαν ένα φουλ νεανικό σχήμα, αφού μόλις ένας παίκτης της αποστολής δεν ήτνα… U21! Ο λόγος για τον Τζίτζι Ντοναρούμα, που πήρε και φανέλα βασικοί. Παρά ταύτα εμφάνισαν ένα πολύ ταλαντούχο σύνολο, με παίκτες που κοστίζουν… εκατομμύρια και αγωνίζονται σε σπουδαία κλαμπ. Προεξάρχοντος βεβαίως του Πίο Εσπόζιτο, του σέντερ φορ της Ίντερ, αξίας 45 εκατ. ευρώ, που ήταν κι αυτός ο οποίος πλήγωσε την Εθνική. Πολλά προβλήματα ωστόσο προκάλεσαν τόσο ο Λούκα Κολοεόσο από τα δεξιά, όσο κι ο Εκατόρ που αγωνίστηκε στο αριστερό φτερό της ιταλικής επίθεσης.

Κακό ημίχρονο για την Ελλάδα, δεν έκανε ευκαιρία!

Η Εθνική ομάδα δεν έχει να κρατήσει τίποτα από το πρώτο 45λεπτο στο Παγκρήτιο Στάδιο, καθώς η εικόνα της ήταν κάκιστη. Και είναι χαρακτηριστικό πως ουσιαστικά δεν έκανε… μισή ευκαιρία, με τις μόλις τρεις τελικές της να αποτελούν απλή στατιστική καταγραφή. Τεράστιο πρόβλημα στο κέντρο, με τους Μουζακίτη-Τριάντη να μην μπορούν να κρατήσουν μπάλα και να δώσουν ρυθμό. Πολλά προβλήματα και στα άκρα της άμυνας, με τους Βαγιαννίδη-Κυριακόπουλο να ταλαιπωρούνται από τους προσωπικούς αντιπάλους τους.

Μοναδικός διασωθείς ο Χρήστος Τζόλης που δέχτηκε όμως… ανελέητο ξύλο από την ιταλική πιτσιρικαρία. Όλες οι επιθετικές προσπάθειες της Εθνικής περνούσαν από τα δικά του πόδια, αλλά έμειναν ανολοκλήρωτες, αφού δεν είχε συμπαραστάτες.

Η πρώτη απειλή για την ελληνική άμυνα καταγράφηκε μόλις στο 4ο λεπτό όταν ο Κομούτσο έβγαλε τη βαθιά μπαλιά για τον Εκατόρ που έφυγε στην πλάτη του Ρέτσου αλλά σούταρε άουτ. Στο 16’ ο Δουβίκας βγήκε στην πλάτη των Ιταλών αμυντικών μετά την μακρινή μπαλιά του Βαγιαννίδη, αλλά τελευταία στιγμή τον πρόλαβε ο αντίπαλός του, και ο Ντοναρούμα που έπεσε στη γωνία του μπλόκαρε την μπάλα.

Και στο 18’ ήρθε τελικά το γκολ για τους Ιταλούς. Κακή πάσα του Βαγιαννίδη στον Μουζακίτη οι «ατζούρι» έκλεψαν, ο Εκατόρ έκανε τη σέντρα στον Εσπόζιτο που έγινε δέκτης της μπάλας στην καρδιά της μεγάλης περιοχής και με σουτ που κόντραρε στον Χατζηδιάκο, δυσκολεύοντας τον Βλαχοδήμο, την έστειλε στην αριστερή γωνία του για το 0-1.

Παρά τις φωνές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν φάνηκε να αλλάζει απολύτως τίποτα. Καλές προϋποθέσεις αντεπίθεσης στο 22’ για την Ελλάδα, με τον Τζόλη να φεύγει στην κόντρα και να δίνει την κατάλληλη στιγμή στον Δουβίκα, εκείνος όμως κόπηκε και δεν μπόρεσε να απειλήσει με το σουτ που επιχείρησε. Στο 37’ η Ιταλία είχε σημαντική ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματά της, ξανά με τον Εσπόζιτο που βγήκε στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Βλαχόδημος έπεσε σωστά, μπλοκάροντας την μπάλα. Το ημίχρονο κύλησε με νεύρα, δύο κάρτες στην Ιταλία από τον Ισραηλινό διαιτητή και χωρίς καμία ουσιαστική απειλή από πλευράς Ελλάδας.

Γύρισε σε τετράδα η Εθνική, δοκάρι με το καλησπέρα οι Ιταλοί

Στο δεύτερο μέρος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άλλαξε τον σχηματισμό κι επανήλθε στην τετράδα αμυντικά, βγάζοντας τον Κουλιεράκη για να βάλει τον Ρότα, με τον Βαγιαννίδη να παίζει μπροστά του, τον Τζόλη στο "10" και τον Μασούρα αριστερά. Μόλις στα… 11 δευτερόλεπτα όμως η Ιταλία έκανε την πρώτη της ευκαιρία, με τον Κολεόσο από τα αριστερά να σουτάρει επάνω στα σώματα, για να κερδίσει το κόρνερ. Μάλιστα δεν πέρασε παρά ένα λεπτό για να δημιουργήσει την μεγαλύτερη ευκαιρία της -μετά το γκολ- στο ματς, πάλι με τον Κολεόσο που βγήκε στην πλάτη του Ρότα και σούταρε σχεδόν εξ επαφής στο οριζόντιο δοκάρι.

Το μοτίβο πάντως σε ό,τι αφορά την επιθετική λειτουργία της Εθνικής δεν άλλαξε στο ελάχιστο. Ίσα-ίσα. Στο 59’ οι Ιταλοί είχαν μία ωραία αντεπίθεση, που κι αυτή ξεκίνησε από τα αριστερά με τον… συνήθη ύποπτο Κολεόσο, αλλά το σουτ που επιχειρήθηκε στη συνέχεια μέσα από την περιοχή, σταμάτησε στα σώματα της ελληνικής άμυνας. Στο 62’ ο ομοσπονδιακός τεχνικός προχώρησε σε ακόμα τρεις αλλαγές, με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη να πραγματοποιεί το γαλανόλευκο ντεμπούτο του και το γήπεδο να… αποθεώνει για την είσοδο του Θανάση Ανδρούτσο, με τον μέσο του ΟΦΗ να αγωνίζεται ξανά με την Εθνική μετά από σχεδόν πέντε χρόνια.

Με δέκα η Ιταλία, πίεσε στο φινάλε η Ελλάδα, αλλά…

Στα τελευταία 25 λεπτά η Ελλάδα αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα, καθώς ο Δουβίκας πήγε να φύγει στην πλάτη της ιταλικής άμυνας μετά το βολέ του Βλαχοδήμου, αλλά ο Ρετζιάνι, που είχε περάσει στο 55’, τον κράτησε από τη φανέλα και τον πέταξε κάτω. Αποτέλεσμα αυτού να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα ως τελευταίος της ιταλικής άμυνας, μόλις 13 λεπτά μετά την είσοδό του!

Πιο ζωηρή Ελλάδα μετά τις νέες αλλαγές του Γιοβάνοβιτς (Τεττέη, Ζαφείρης). Έπρεπε να φτάσει όμως στο 81’ για να κάνει την πρώτη ευκαιρία της στο παιχνίδι! Επρόκειτο ωστόσο για μία σπουδαία στιγμή για τη Γαλανόλευκη, καθώς ο Ζαφείρης έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Στο 86’ απείλησε και η Ιταλία με τη σειρά της, αλλά ο Βλαχοδήμος απέκρουσε με υπερένταση το σουτ του Φαβασούλι. Πάλι όμως το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρέθηκε πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 88’, αλλά ο Ντοναρούμα έκανε σπουδαία απόκρουση σε πλασέ μέσα από τη μικρή περιοχή. Ό,τι δεν έκανε σε όλο το ματς η Εθνική, το έκανε στα τελευταία δέκα λεπτά του παιχνιδιού, όπου έβαλε τους Ιταλούς μέσα στα καρέ τους και πίεσε ασφυκτικά για την ισοφάριση, με τους πολύ ορεξάτους Τεττέη και Κυζιρίδη να δημιουργούν ρήγματα, αλλά το γκολ να μην έρχεται ποτέ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ελλάδα (Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης (46’ Ρότα), Βαγιαννίδης (76’ Τεττέη), Τριάντης (62’ Ανδρούτσος), Μουζακίτης (76’ Ζαφείρης), Κυριακόπουλος (62’ Τσιμίκας), Μασούρας (62’ Κυζιρίδης), Δουβίκας (88’ Κωστούλας), Τζόλης (88’ Παυλίδης)

Ιταλία (Μπαλντίνι): Ντοναρούμα, Μπαρτεσάγκι, Τσιαρόντια, Κομούτσο (55’ Ρετζιάνι), Αχανόρ (46' Μανέ), Εντούρ, Λιπάνι (74' Νταγκάσο), Πισίλι, Εκατόρ (46' Φινί, 74' Φαβασούλι), Εσπόζιτο (88’ Καμάρντα), Κολεόσο (87’ Φατικάντι)

