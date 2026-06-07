Παγκόσμιο σοκ: Κατέρρευσε ξανά στο γήπεδο ο Έρικσεν! (vid)

Ο Δανός μέσος έχασε τις αισθήσεις του στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία και αφού συνήλθε έφυγε για το κοντινότερο νοσοκομείο!

Μνήμες από τις σοκαριστικές εικόνες του Euro 2021 ξύπνησαν στο 65ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης της Δανίας με την Ουκρανία. Σε εκείνο το λεπτό ο Κρίστιαν Έρικσεν έβαλε το χέρι στο στήθος του και κατέρρευσε στο γήπεδο, όπως στις 25 Μαΐου του 2021 σε εκείνο το παιχνίδι στο Πάρκεν απέναντι στην Φινλανδία.

Αμέσως οι παίκτες των δύο ομάδων σχημάτισαν και πάλι έναν κύκλο, ώστε να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα του Δανού μέσου, ο οποίος μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, ανέκτησε τις αισθήσεις του και περπατώντας επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο που θα τον μεταφέρει σε κοντινό νοσοκομείο για περεταίρω εξετάσεις και πιθανώς νοσηλεία.

Christian Eriksen is leaving the pitch under medical supervision pic.twitter.com/balaiGqUdE — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 7, 2026

Το φιλικό δεν συνεχίστηκε, αφού ο διαιτητής αποφάσισε να διακόψει την αναμέτρηση, μέσα σε ένα καθολικό standing ovation από το κοινό του Οντένσε.

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες των δύο ομάδων έγιναν και πάλι μία μεγάλη αγκαλιά και ένωσαν τις προσευχές τους, στέλνοντας την πιο θετική τους ενέργεια στον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος περνάει μία ακόμα μεγάλη δοκιμασία.

Momento em que o Eriksen coloca a mão no peito, depois cai e rapidamente começa o atendimento… https://t.co/2EX4id1NUX pic.twitter.com/OsrhsHyv4h — Icaro Cruz (@IcaaroCruz) June 7, 2026