Γιανάι σε Χάποελ Ιερουσαλήμ μετά τον βομβαρδισμό: «Τι φοβούνται;» (pic)

Το παιχνίδι ανάμεσα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και την Χάποελ Ιερουσαλήμ διεκόπη, καθώς το Ιράν βομβάρδισε το Ισραήλ.
Η Χάποελ Ιερουσαλήμ αρνείται να συνεχιστεί ο αγώνας και ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι σε ανάρτησή του στα social media αναρωτήθηκε… τι φοβούνται.
«Τι είναι αυτό που φοβούνται; Οι παίκτες μας κάνουν προθέρμανση και περιμένουν τους παίκτες της Χάποελ Ιερουσαλήμ. Οι επίσημες οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου επιτρέπουν τη διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές. Γιατί δεν έρχονται να παίξουν;» έγραψε.
What are they afraid of? Our players are warming up and waiting for @JerusalemBasket players.. the official guidelines from Home Front Command allows the game to be played without audience? pic.twitter.com/aJbJvIUy3T— Ofer (@OferYannay) June 7, 2026