Γιανάι σε Χάποελ Ιερουσαλήμ μετά τον βομβαρδισμό: «Τι φοβούνται;» (pic)

Μετά την άρνηση της Χάποελ Ιερουσαλήμ να αγωνιστεί λόγω του βομβαρδισμού, ο Όφερ Γιανάι αναρωτήθηκε τι φοβούνται και γιατί δεν θέλουν να συνεχιστεί το ματς.

Το παιχνίδι ανάμεσα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και την Χάποελ Ιερουσαλήμ διεκόπη, καθώς το Ιράν βομβάρδισε το Ισραήλ.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ αρνείται να συνεχιστεί ο αγώνας και ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι σε ανάρτησή του στα social media αναρωτήθηκε… τι φοβούνται.

«Τι είναι αυτό που φοβούνται; Οι παίκτες μας κάνουν προθέρμανση και περιμένουν τους παίκτες της Χάποελ Ιερουσαλήμ. Οι επίσημες οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου επιτρέπουν τη διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές. Γιατί δεν έρχονται να παίξουν;» έγραψε.