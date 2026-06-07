Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Ελλάδα - Ιταλία | Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου (vid) 07-06-2026 22:29 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα Ιταλία ΠΡΟΣΩΠΑ Μάριος Οικονόμου 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Πριν την σέντρα του φιλικού αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία, κρατήθηκε ευλαβικά ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου Οικονόμου που έφυγε πρόσφατα από την ζωή. Ούτε φούρνος, ούτε κλιματιστικό: Η συσκευή που φουσκώνει το λογαριασμό μας, καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία instanews.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Aπλά υπέροχη: Χριστίνα Ορφανίδου, ευχαριστούμε… (Pics) instanews.gr Λέτε αυτός να αποδειχθεί η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού; menshouse.gr Τα δεδομένα με Γιαννούλη - Λιβάι Γκαρσία και την έξυπνη βόμβα του Πάνου Κατσέρη της Λοριάν menshouse.gr Ελλάδα - Ιταλία | Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου (vid) SHARE