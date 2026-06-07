Ελλάδα - Ιταλία | Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου (vid)

Πριν την σέντρα του φιλικού αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία, κρατήθηκε ευλαβικά ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου Οικονόμου που έφυγε πρόσφατα από την ζωή.