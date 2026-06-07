MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ελλάδα - Ιταλία | Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Πριν την σέντρα του φιλικού αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία, κρατήθηκε ευλαβικά ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου Οικονόμου που έφυγε πρόσφατα από την ζωή.

 

Ελλάδα - Ιταλία | Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου (vid)