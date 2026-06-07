Κι όμως, γίνονται θαύματα: Πήρε βαθμό ο Αλόνσο!

Τι κι αν οδηγεί μία Άστον Μάρτιν που είναι... χρέπι; Η τιμωρία του Πέρεζ εν τέλει «χάρισε» τη 10η θέση του Μονακό στον Φερνάντο Αλόνσο.

Ο 45χρονος Ισπανός θρύλος περίμενε το 2026... αλλιώς: η άφιξη του Νιούι. σκόρπισε χαμόγελα αισιοδοξίας στην Άστον Μάρτιν, όμως τα πράγματα εξελίσσονται εφιαλτικά για τον ίδιο και τον Λανς Στρολ.

Η κινητήρια μονάδα της Χόντα είναι απλά κάκιστη, με αποτέλεσμα να τερματίζουν τα πράσινα μονοθέσια μετά δυσκολίας τους αγώνες.

Ωστόσο, αυτό το ΣΚ η τύχη χαμογέλασε στον Αλόνσο: κάτι οι πολλές εγκαταλείψεις, κάτι οι... μυριάδες ποινές και ο Νάντο πήρε τον 1 βαθμό της 10ης θέσης!

Πιο συγκεκριμένα, ο El Nano ήταν 11ος, όμως είδε τον Πέρεζ στην επανεκκίνηση του αγώνα (μετά την κόκκινη σημαία) να τιμωρείται επειδή τοποθέτησε λάθος την Κάντιλάκ του!

Έτσι, ο 1 βαθμός μπήκε στο τσεπάκι του Αλόνσο εν είδει δώρου...