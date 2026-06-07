Σερένα: «Δεν έχω κάτι να αποδείξω» (vid)

Για την επιστροφή της στα γήπεδα μίλησε σε συνέντευξη τύπου στο Queen's η Σερένα Γουίλιαμς.

«Μίλούσα με μερικούς ανθρώπους για διαφορετικές επιλογές για να περάσω καλά, ξέρεις κάτι λίγο διαφορετικό και μετά είπα γιατί όχι;», είπε η θρυλική Αμερικανίδα για την απόφασή της, ενώ τόνισε ότι έχει τη στήριξη της οικογένειάς της: «Όλοι είναι πολύ υποστηρικτικοί, με ρωτούσαν τι σκέφτομαι και τους έλεγα πως είναι καλοκαίρι, τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, οπότε είναι η ιδανική περίοδος για να βγω πάλι έξω και ξέρεις να περάσω καλά και να δω τι θα γίνει».

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση να παίξει μονό, δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση: «Για το μονό δεν μπορώ να πω ούτε ναι, ούτε όχι. Αυτή τη στιγμή, όχι. Νιώθω ότι μάλλον θα πρέπει να κάνω περισσότερη προπόνηση αν θέλω να παίξω μονά. Θα δούμε αν μπορέσω να το καταφέρω. Αν όχι, δεν είναι για μένα αυτή τη στιγμή».

Για τη συνεργασία της με τη Βικτόρια Εμπόκο στο Queen's ανέφερε: «Την είδα πρώτη φορά πέρυσι στο Μόντρεαλ, όπου και κέρδισε. Εντυπωσιάστηκα από το παιχνίδι της και από την συμπεριφορά της. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο σε εκείνη είναι ότι την επόμενη φορά που έπαιξε, συνέχισε να κερδίζει. Και μου θύμισε εμένα. Μερικές φορές κερδίζεις και μετά περνάς από μία πιο δύσκολη περίοδο που είναι απόλυτα φυσιολογικό, αλλά μου άρεσε πολύ που είχε κίνητρο».

Και κατέληξε: «Δεν χρειάζεται να κερδίσω. Έχω κερδίσει περισσότερα από όσα μπόρεσαν να κατακτήσουν πολλοί άνθρωποι σε όλη τη ζωή τους. Δεν είναι σημαντικό για μένα. Δεν έχω κάτι να αποδείξω, δεν έχω κάτι να χάσω, μπορώ μόνο να κερδίσω από αυτό».