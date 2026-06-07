Η Φενερμπαχτσέ κατάφερε να πάρει τη νίκη στην παράταση κόντρα στην Αναντολού Εφές (102-93) και μαζί την πρόκριση στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η Αναντολού Εφές υποδέχθηκε την Φενερμπαχτσέ για το Game 4 των ημιτελικών του τουρκικού πρωταθλήματος και ήθελε μόνο νίκη για να μην ολοκληρωθεί η σεζόν της. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες στο 87-87 και στο έξτρα πεντάλεπτο η Φενέρ βρήκε περισσότερες λύσεις. Έτσι, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με το τελικό 102-93 έκανε το 3-1 στην σειρά και πέρασε στους τελικούς της λίγκας.

Για τους νικητές, ο Μπόλντγουιν έκανε τρομερή εμφάνιση με 32 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 34:34, με τον Μέλι να προσθέτει 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 31:57. Από την άλλη, ο Λόιντ είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 26:19, με τον Ντέσερ να μετράει 15 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 25:39.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 49-44, 67-63, 87-87, 93-102

Τα στατιστικά του αγώνα.