Η Μπανταλόνα πανηγύρισε το μεγάλο «διπλό» και έτσι… πέταξε εκτός συνέχειας των play-offs της ACB την Μπασκόνια (96-88). Τώρα έχει μπροστά της την Βαλένθια.

Η Μπασκόνια υποδέχθηκε την Μπανταλόνα για το Game 3 των προημιτελικών της ACB. Με την σειρά να βρίσκεται στο 1-1 (85-71, 82-63), ο νικητής θα έπαιρνε την πρόκριση στα ημιτελικά και θα «κλείδωνε» το ραντεβού με την Βαλένθια. Τελικά, η Μπανταλόνα κατάφερε να πανηγυρίσει στο τέλος, βάζοντας τέλος στη σεζόν της Μπασκόνια με 96-88.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Ρούμπιο με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 20:23, με τον Χάκανσον να προσθέτει 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 18:04. Ακόμη, κομβικός ήταν ο Πάρκερ με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 24:24. Από την άλλη, ο Ντιακιτέ μέτρησε 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 31:49, ενώ ο Κούρουκς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 32:01.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 38-41, 63-71, 88-76

Τα στατιστικά του αγώνα.