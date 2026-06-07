Ανακούφιση με Έρικσεν: «Έχει τις αισθήσεις του»

Ο Κρίστιαν Έρικσεν έχει τις αισθήσεις του και επικοινωνεί με το περιβάλλον, ανακουφίζοντας την ποδοσφαιρική κοινότητα, μετά την σοκαριστική του κατάρρευση στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία.

Aνακούφιση στην ποδοσφαιρική κοινότητα με τα ευχάριστα νέα που ήρθαν για την κατάκτηση του Κρίστιαν Έρικσεν, μετά την σοκαριστική κατάρρευση του στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία.

Ο Δανός μεσοεπιθετικός πέντε χρόνια έπειτα από την ανακοπή καρδιάς σε ματς του εξ αναβολής Euro 2020 απέναντι στη Φινλανδία, κατέρρευσε ξανά και πάγωσε τους πάντες.

Το φιλικό δεν συνεχίστηκε και ο διαιτητής αποφάσισε να διακόψει τον αγώνα, καθώς προτεραιότητα είναι πάντα η υγεία των αθλητών.

Μετά την κατάρρευση του, του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και έτσι κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του και αποχώρησε για το νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι ο Έρικσεν έχει βρει τις αισθήσεις του: «Έχει ξαναβρεί τις αισθήσεις του και είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών…».

Ο ιατρός της εθνικής Δανίας τόνισε ότι ο Έρικσεν τα πάει αρκετά καλά και θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις:

«Ο Κρίστιαν τα πάει καλά και αποχώρησε ο ίδιος από το γήπεδο. Από όσο βλέπω, ο βηματοδότης λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Έχασε για λίγο τις αισθήσεις του, αλλά ανέκτησε τις αισθήσεις του πολύ γρήγορα και επικοινωνήσαμε γρήγορα μαζί του. Τώρα θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί η αιτία του περιστατικού. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και με τους γιατρούς στο νοσοκομείο. Αλλά ο Κρίστιαν τα πάει καλά και μου ζήτησε να χαιρετήσω όλους τους παίκτες και να τους πω ότι ήταν καλά».