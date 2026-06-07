«Χρυσές» Αλεξόγλου και Πασχαλάκη στην πλατεία Αριστοτέλους

Ότι δεν κατάφεραν το 2025 το πέτυχαν το 2026, με την Ελένη Αλεξόγλου και την Μυρτώ Πασχαλάκη να πανηγυρίζουν τον τίτλο στην πλατεία Αριστοτέλους.

Το νεαρό δίδυμο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Thessaloniki Grand Slam και ξεκίνησαν με το δεξί στο 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters 2026.

Η Ελένη Αλεξόγλου μόλις στα 16 της χρόνια έγινε η νεότερη αθλήτρια που κατακτά τη πρώτη θέση σε τουρνουά Masters και μαζί με την Μυρτώ Πασχαλάκη συνεχίζουν να γράφουν ιστορία, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2025 αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης στην κατηγορία Κ18.

Στον τελικό της διοργάνωσης μέσα σε κατάμεστες κερκίδες στην πλατεία Αριστοτέλους, Αλεξόγλου και Πασχαλάκη χρειάστηκε να κάνουν την ανατροπή απέναντι στην Διονυσία Μάτιου και την Πέρσα Σακελλαρίδη.

Μάτιου και Σακελλαρίδη ξεκίνησαν εντυπωσιακά και κατέκτησαν το πρώτο σετ με 21-18, όμως στη συνέχεια οι νεαρές Θεσσαλονικιές πήραν το δεύτερο με 21-16 και στο τάι μπρέικ πήραν από νωρίς προβάδισμα για το τελικό 15-8.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου 2-1 (15-21, 21-16, 15-09)

Μυρτώ Πασχαλάκη/Ελένη Αλεξόγλου – Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή 2-1 (19-21, 21-16, 15-12)

Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου – Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή 2-1 (21-09, 14-21, 15-10)

Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Μυρτώ Πασχαλάκη/Ελένη Αλεξόγλου 2-0 (21-14, 21-15)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου – Κωνσταντίνα Πατέλη/Σύλβια Μπετροσιάν 2-0 (21-15, 21-09)

Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη – Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη 1-2 (16-21, 21-13, 13-15)

Κωνσταντίνα Πατέλη/Σύλβια Μπετροσιάν – Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη 0-2 (11-21, 11-21)

Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου – Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη 0-2 (15-21, 16-21)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Μυρτώ Πασχαλάκη/Ελένη Αλεξόγλου – Βασιλική Ματιάδη/Ευαγγελία Χρήστου 2-0 (21-18, 21-18)

Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου – Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη 0-2 (08-21, 12-21)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

7/6, 10.00: Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου – Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη 2-1 (21-18, 13-21, 15-13)

7/6, 11.00: Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη – Μυρτώ Πασχαλάκη/Ελένη Αλεξόγλου 1-2 (17-21, 21-18, 11-15)

ΤΕΛΙΚΟΣ