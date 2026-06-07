Ζβέρεφ: «Επιτέλους, ένα ευτυχισμένο τέλος» (vids)

«Αυτό το γήπεδο είναι τόσο ξεχωριστό για μένα με τόσους πολλούς τρόπους», ανέφερε αφού πρώτα συνεχάρη τον Φλάβιο Κομπόλι και την ομάδα του. «Έχω ζήσει τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου σε αυτά τα γήπεδα. Έχω ζήσει και τη χειρότερη στιγμή της ζωής μου εδώ. Πριν από τέσσερα χρόνια αγωνιζόμουν σε εκείνη τη γωνία με επτά κατεστραμμένους συνδέσμους και δύο σπασμένα οστά. Έχασα έναν τελικό Grand Slam εδώ πριν από δύο χρόνια. Αλλά τώρα, επιτέλους, υπάρχει ένα ευτυχισμένο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κοινό. Ένιωσα πραγματικά ότι ο κόσμος με στήριζε και με ωθούσε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων. Χωρίς εσάς σίγουρα δεν θα είχα κατακτήσει το τουρνουά. Σας ευχαριστώ πολύ».
Και ευχαρίστησε την ομάδα του προσθέτοντας: «Περάσαμε τραυματισμούς. Περάσαμε απογοητεύσεις και ραγισμένες καρδιές. Περάσαμε ήττες. Κάποιες φορές ήμασταν οι χαμένοι στις πιο σημαντικές στιγμές. Αλλά, στο τέλος της ημέρας, είμαστε πλέον πρωταθλητές Grand Slam».
Flavio's speech after the final 🎙️#RolandGarros pic.twitter.com/lZFDid2TCD— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026