ΠΑΟΚ Β: Πρωταγωνιστής και σκόρερ ο Μούστμα με την Εθνική Ελπίδων της Εσθονίας

Οι διεθνείς του Δικεφάλου ολοκληρώνουν σιγά σιγά τις υποχρεώσεις τους (και) με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα, είτε πρόκειται για ανδρικές ομάδες είτε για «μικρές» Εθνικές.
Ένας από αυτούς, ο Κάρελ Μούστμα, επιθετικός του ΠΑΟΚ Β, ήταν ο MVP της Ελπίδων της Εσθονίας (Κ21) σκοράροντας δις (12ο και 15ο λεπτό) κόντρα στη Λιθουανία για το τελικό 2-2. Αυτός ήταν ο δεύτερος αγώνας για το Κύπελλο της Βαλτικής, με τον Εσθονό φορ να αγωνίζεται για 70 λεπτά.
Στην ισοπαλία κόντρα στη Λετονία (1-1) για την πρεμιέρα του εν λόγω Κυπέλλου, ο ασπρόμαυρος φορ πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό, αγωνιζόμενος συνολικά και στα δύο ματς για 90 περίπου λεπτά.