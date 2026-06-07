Δημοσκοπήσεις Marc και Palmos: Από 28,1% έως 30,8% η ΝΔ - Σταθερά δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Δύο μοιάζουν να είναι οι νικητές από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, καθώς μετά από τις μεσοβδόμαδες μετρήσεις για λογαριασμό τηλεοπτικών σταθμών, άλλες δύο που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο του Σαββατοκύριακου φέρνουν τη ΝΔ άνετα πρώτη και τον Αλέξη Τσίπρα ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Από τη μια η Marc για το «Πρώτο Θέμα» και από την άλλη η Palmos Analysis για τον «Ελεύθερο Τύπο» της Κυριακής, έρχονται να παγιώσουν την αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, την ΕΛ.Α.Σ. και τη Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, στην έρευνα της Marc στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 30,8%, με την ΕΛ.Α.Σ. στο 15,7%, την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 10,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%, με απώλεια 3,2 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας.



Το ΚΚΕ παίρνει 6,8% όπως και η Ελληνική Λύση 6,8%, η Πλεύση 5,4% και η Φωνή Λογικής 3,7%. Ακολουθεί το Μέρα 25 με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8%, η Νίκη με 1,5%, οι Σπαρτιάτες με 1,2 και οι Δημοκράτες με 0,5%.

Στην έρευνα της Palmos Analysis, στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής η Ν.Δ. συγκεντρώνει 28,1% και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 14,3%, η Ελπίδα και το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, η Ελληνική Λύση 7%, το ΚΚΕ 6,6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, η Φωνή Λογικής 4%, το Μέρα25 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, οι Σπαρτιάτες 1,6%, η Νίκη 1,4%, οι Δημοκράτες 1,2% και η Νέα Αριστερά 1,2%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα ευρήματα από την πρόθεση ψήφου ανά αυτοτοποθέτηση στον άξονα Αριστερά – Δεξιά, όπου η Ν.Δ. εμφανίζεται σαρωτική στην Κεντροδεξιά και τη Δεξιά με 66% και 43% αντίστοιχα, ενώ κυριαρχεί και στον χώρο του Κέντρου με 24%.

Πηγή: cnn.gr