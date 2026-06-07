Ο Ντόναλντ Τραμπ «πέταξε» μικρόφωνο και έφυγε από συνέντευξη στο NBC

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε εκνευρισμένος από μια τηλεοπτική συνέντευξη με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ του NBC, βγάζοντας το μικρόφωνό του και βάζοντας πρόωρο τέλος στη συζήτηση που είχε διάρκεια σχεδόν 50 λεπτών.

Η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκε στο Ουισκόνσιν, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τη βροχή να επηρεάζει αρκετές φορές τη ροή της συζήτησης.

Όμως η κακοκαιρία, δεν εκνεύρισε τόσο τον Αμερικανό πρόεδρο, όσο, η δημοσιογράφος που αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του για «νοθευμένες» προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια.

Μετά από μια έντονη αντιπαράθεση, ο Τραμπ επιτέθηκε στο NBC λέγοντας ότι πρόκειται για ένα «μονόπλευρο, διεφθαρμένο δίκτυο».

WOW -- Trump crashes out and cuts his interview with Welker short as she presses him on his lack of evidence for claiming elections are rigged



"You're either crooked or you're stupid. Let's call it quits. Because I've had enough. Thank you darling," he tells her."



"I traveled… pic.twitter.com/qQaNIDnX4y — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026

Λίγο αργότερα αποφάσισε να τερματίσει τη συζήτηση, λέγοντας στη δημοσιογράφο: «Ας το σταματήσουμε εδώ γιατί έχω δει αρκετά. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσεις καλά».

Η Γουέλκερ προσπάθησε να συνεχίσει τη συνέντευξη, επισημαίνοντας ότι «ταξίδεψα μέχρι το Ουισκόνσιν».

Ο Τραμπ απάντησε εμφανώς εκνευρισμένος: «Κάθισα στη βροχή μαζί σου για μία ώρα. Μπαινοβγαίναμε στη βροχή και σου έχω δώσει αρκετό χρόνο. Πρέπει να βάλετε σε τάξη τον Τύπο σας».

Στη συνέχεια έβγαλε το μικρόφωνό του, το άφησε να πέσει στο πάτωμα και αποχώρησε από τον χώρο της συνέντευξης, χτυπώντας φιλικά τη δημοσιογράφο στον ώμο καθώς έφευγε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η δυνατή βροχή είχε δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Σε κάποια στιγμή η δημοσιογράφος πρότεινε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα, ενώ υπήρξε και διακοπή λόγω τεχνικού προβλήματος στον ήχο. Ο Τραμπ πάντως επέμενε να συνεχιστεί η συζήτηση, λέγοντας: «Ας συνεχίσουμε. Ας το βγάλουμε πέρα».

Σε ανάρτησή της μετά τη μετάδοση της συνέντευξης, η Γουέλκερ ανέφερε ότι η συζήτηση «δυστυχώς περιπλέχθηκε από τα προβλήματα που προκάλεσε ο καιρός». Παρά τις δυσκολίες, σημείωσε ότι συζήτησαν μια σειρά σημαντικών θεμάτων, από τον πόλεμο με το Ιράν μέχρι την οικονομία.

Μία ημέρα αργότερα, ο Τραμπ παραδέχθηκε δημόσια ότι «εκνευρίστηκα λίγο». Μιλώντας σε εκδήλωση στο Ουισκόνσιν, δήλωσε: «Μόλις έδωσα μια συνέντευξη στον πιο όμορφο αχυρώνα που έχω δει ποτέ. Αλλά έβρεχε και ήταν με το NBC Fake News. Και επειδή έβρεχε, εκνευρίστηκα λίγο μαζί τους». Παρά το επεισοδιακό τέλος, πρόσθεσε ότι «Δεν ήμουν ευχαριστημένος μαζί τους, αλλά περάσαμε καλά».

Πηγή: newsit.gr