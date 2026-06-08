Διευθυντή ποδοσφαίρου της Δανίας: «Ο Έρικσεν θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται»

Ο Κρίστιαν Έρικσεν σόκαρε για δεύτερη φορά τον πλανήτη, μετά την κατάρρευσή του στην φιλική αναμέτρηση της Δανίας με την Ουκρανία.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός που είχε καταρρεύσει και στο Euro 2021, με αποτέλεσμα να του εμφυτευτεί απινιδωτής, επανήλθε άμεσα μετά την ενεργοποίηση του μηχανήματος και σύμφωνα με ενημέρωση των Δανών έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και είναι καλά στην υγεία του.

Για την κατάσταση του Έρικσεν ρωτήθηκε και ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Δανίας, Πέτερ Μόλερ, που ανέφερε ότι ο έμπειρος μεσοεπιθετικός θα πρέπει να πάρει την απόφαση αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται μετά την δεύτερη κατάρρευσή του λόγω του προβλήματος στην καρδιά.

«Ναι.. θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος αυτό. Δεν ξέρω. Είναι πολύ δίκαιο να το ρωτάτε, αλλά δεν γνωρίζω. Είναι πάνω στον Κρίστιαν να αποφασίσει τι θα θελήσει να κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μόλερ μετά από ερώτηση που δέχθηκε αν ο Έρικσεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται.