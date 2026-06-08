Μεγάλος σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι

Τα κύματα μπορούν να πλήξουν ακτές σε μακρινή απόσταση από το επίκεντρο

Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/6), στις 07:37 τοπική ώρα, στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Η αρχική εκτίμηση έδινε 8,1 Ρίχτερ.

Από την πλευρά του, το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) κατέγραψε το σεισμό στα 7,8 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Μπουριάς, στην περιοχή του Μιντανάο. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 35 χλμ.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Πηγή: newsbomb.gr