Μια ανάσα από την απόκτηση του Σαϊμπάρι η Μπάγερν

Οι Βαυαροί βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 25χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού.

Η Μπάγερν Μονάχου προχωράει με γρήγορους ρυθμούς τις διαπραγματεύσεις με την Αϊντχόφεν για την απόκτηση του Ισμαΐλ Σαϊμπάρι, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσιεύματα στην Γερμανία, μόλις ολοκληρωθεί το deal των δύο ομάδων, εκπρόσωποι της Μπάγερν θα ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για να πάρουν την υπογραφή του Σαϊμπάρι.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται στην αποστολή του Μαρόκου για το Mundial και περιμένει την οριστική κατάληξη των διαπραγματεύσεων, έχοντας συμφωνήσει με την Μπάγερν για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.