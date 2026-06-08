Η Μπράιτον απέρριψε νέα πρόταση της Τότεναμ για τον Βαν Χέκε

Στο κενό πέφτει η προσπάθεια της Τότεναμ να αποκτήσει τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό από την Μπράιτον.

Οι «Πετεινοί» μετά την κάκιστη σεζόν που πραγματοποίησαν, ψάχνοντας έντονα για την ενίσχυση της άμυνας τους, έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση του Γιαν Πολ Βαν Χέκε από την Μπράιτον.

Οι «γλάροι», ωστόσο αποδεικνύονται δύσκολοι διαπραγματευτές αφού έχουν ήδη απορρίψει δύο προτάσεις της Τότεναμ για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, αφού δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις τους.

Το συμβόλαιο του Βαν Χέκε με την Μπράιτον ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και η αγγλική ομάδα ζητάει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ, για να πει το «ναι» στην παραχώρησή του.